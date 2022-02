A l’échelle mondiale, la croissance des activités de sa banque privée est une priorité stratégique pour Goldman Sachs. La société a pour ambition d’étendre considérablement son offre aux clients de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et développer son équipe en conséquence. La division banque privée s’inscrit dans la stratégie « One Goldman Sachs » déployée sur le territoire, par laquelle Goldman Sachs entend proposer à ses clients, avec les divisions Asset Management, Global Markets et Investment Banking, l’offre intégrée la plus complète possible. Étant donnée la concentration inédite d’individus très fortunés à Monaco, la société entrevoit des opportunités de collaboration intéressantes avec des clients de la région ; à qui elle pourra proposer une gamme exclusive de choix d’investissements parmi les classes d’actifs publics et privés.

L’équipe de la banque privée de Goldman Sachs travaillera en étroite collaboration avec les résidents très fortunés de Monaco en quête de conseils en gestion de patrimoine et d’expertise en matière d’investissement.

Chris French, co-responsable de la banque privée de Goldman Sachs pour la région EMEA, déclare : "L’ouverture de notre présence à Monaco est essentielle à la réalisation de notre stratégie de régionalisation et de notre développement général. Monaco représente une juridiction importante pour notre activité de Banque Privée en Europe. L’ouverture de ce bureau nous permettra de mieux servir nos clients sur le marché local et d’apporter notre contribution à la région."

A propos des banquiers privés de Goldman Sachs à Monaco :

Arnaud Caussin : Arnaud est co-responsable de Goldman Sachs Monaco SAM. En 2021, il rejoint Goldman Sachs en tant que Managing Director pour préparer l’ouverture de la succursale monégasque. Avant de rejoindre Goldman Sachs, il a passé 22 ans chez Barclays à Monaco. Arnaud est diplômé en 1996 d’un Master de Finance à la Skema Business School de Nice et de l’université Hogeschool Holland à Amsterdam.

Thibaut Lambert : Thibaut est co-responsable de Goldman Sachs Monaco SAM. En 2021, il rejoint Goldman Sachs en tant que Managing Director pour préparer l’ouverture de la succursale monégasque. Avant de rejoindre Goldman Sachs, Thibaut a travaillé chez Barclays en tant que Managing Director de 2003 à 2021. Plus tôt dans sa carrière, il a travaillé chez Julius Baer Group de 1998 à 2003, où il était responsable d’une unité de gestion d’actifs. Thibaut a obtenu un Master II en économie et ingénierie financière de l’Université de Nice Sophia Antipolis en 1998.