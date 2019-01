« Dans un contexte de marché complexe, l’équipe est parvenue à maintenir un retour ajusté du risque attractif et fidèle aux engagements pris vis-à-vis de nos clients. Dans cette optique, l’alignement avec les intérêts de notre assureur Aviva, notre capacité d’investissement associée à des niveaux d’exigence élevés, nous permettent de nous différencier dans un environnement de plus en plus compétitif », souligne Antoine Maspétiol, Directeur de l’ensemble des activités dette privée d’Aviva Investors France.

Fin 2018, Aviva Investors France gérait depuis Paris 2,4 milliards d’euros d’encours d’actifs liés à la dette privée et comptait une vingtaine de clients institutionnels. Composée de 10 professionnels, la plateforme regroupant la dette immobilière, la dette infrastructure et la dette privée corporate libellée en euro comptabilisait plus de 2,8 milliards d’euros d’engagements fin 2018.

« De nouvelles levées de fonds sont en cours. En 2019, Aviva Investors France a notamment l’ambition de porter à 350 millions d’euros l’encours du fonds de dette immobilière et à 500 millions d’euros l’encours du fonds de dette d’infrastructure, en attirant notamment de nouveaux investisseurs pan-européens. L’équipe prépare également le lancement d’un nouveau fonds de dette privée corporate sur l’univers d’investissement des small et mid caps », explique Alain Biquard, Directeur des ventes externes d’Aviva Investors France.

« Le succès rencontré l’an passé démontre la crédibilité des équipes d’investissement de la plateforme dette privée euro d’Aviva Investors France à jouer un rôle de premier plan dans le financement des actifs illiquides en euro », conclut John Dewey, Directeur général, en charge des actifs réels et des solutions d’Aviva Investors France.

A l’échelle globale du groupe Aviva Investors, les encours dédiés au financement de projets immobiliers, d’infrastructure et de prêts directs aux entreprises sont regroupés dans le pôle « Actifs Réels » et atteignent 41 milliards de livres sterling à fin septembre 2018.

Aviva Investors est la société de gestion d’actifs du groupe Aviva, l’un des plus importants assureurs mondiaux. Représentée dans 14 pays, Aviva Investors gère plus de 368 milliards d’euros d’actifs à fin décembre 2018.

Avec plus de 104 milliards d’euros d’actifs gérés à fin 2018, Aviva Investors France est le pôle d’expertise du groupe sur les classes d’actifs de la zone euro.