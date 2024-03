En janvier dernier, les partenaires historiques du groupe, Abeille Impact Investing France, Amundi Finance & Solidarités, BNP Paribas Asset Management, IDES Investissements (géré par ESFIN Gestion), INCO Investissement ainsi que de nouveaux partenaires tels que Generali, Crédit Mutuel Asset Management, la MACIF et Mirova ont accordé leur soutien au groupe au travers d’une levée de fonds en capital et dette pour accompagner l’ambition de transformation de la société que porte l’entreprise. Cette étape importante s’accompagnera en 2024 d’une montée au capital des collaborateurs afin de renforcer sa crédibilité et sa capacité à délivrer les projets engagés.

L’ambition du groupe est d’atteindre à l’horizon 2027 un chiffre d’affaires de plus de 150M€ pour un EBITDA de 10,5M€ afin de permettre l’accompagnement de plus de 15.000 personnes par an.

A l’heure où le délitement de la cohésion sociale est prégnant dans notre pays avec plus d’un million de personnes durablement exclues de l’emploi et 2 millions de travailleurs en situation de pauvreté, les politiques publiques cherchent des réponses de masse. Dans l’élan porté par le gouvernement, elles évoluent pour miser sur une meilleure coordination des acteurs du service public de l’emploi avec le lancement de France Travail en janvier 2024. Dans cette dynamique, le groupe aspire donc à redéfinir les normes sociétales en faisant de l’inclusion une réalité quotidienne pour tous.

INVESTIR DANS LE SOURCING, LE RECRUTEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DES PLUS VULNÉRABLES

Dans un contexte où le chômage connaît des taux historiquement bas, où la pénurie de compétences techniques perdure et l’inversion de la courbe démographique implique un repositionnement de l’inclusion vers les plus précaires, La Varappe souhaite tout mettre en œuvre pour mieux cibler, sourcer et accompagner les publics les plus éloignés du monde du travail et permettre le développement du pouvoir d’agir de tous.

En ce sens, les fonds levés permettront de soutenir le déploiement de nouvelles agences d’emploi d’insertion, assurer l’émergence d’une nouvelle offre de mobilité durable sur l’ensemble des territoires ruraux et urbains pour lutter activement contre l’un des premiers freins à l’emploi mais aussi de travailler sur les questions de garde d’enfants, d’aide aux logements, de santé mentale tout en misant sur des solutions innovantes et de proximité pour l’accompagnement des publics spécifiques tels que les jeunes, les personnes réfugiés ou vivant en squat mais aussi les femmes isolées. Des solutions qui doivent être pilotées directement sur les territoires, nécessitant des ressources humaines et matérielles dédiées alliant avec justesse maintien des équipes en présentiel et nouvelle approche digitale.

IMPLÉMENTER LA CHAÎNE DE VALEUR

Les réponses de La Varappe en matière de transition écologique et de contribution au bien commun doivent prendre une nouvelle dimension. En ce sens, elles doivent intégrer l’amont et l’aval des filières dans lesquelles le groupe opère.

Sur le secteur Environnement, des projets d’économie circulaires d’envergure sont prévus tels que la création d’une plateforme de compostage, ou le développement de solution digitale pour faciliter le tri guident les investissements du groupe sur les prochaines années. La Varappe affiche un engagement fort de rendre la transition écologique accessible au plus grand nombre en posant des objectifs de sensibilisation, de décarbonation de ses activités, de préservation des ressources qui nécessitent des investissements, techniques et humains conséquents.

LA VARAPPE, CHANGEMENT D’ÉCHELLE ET ALLIANCES

La reprise et la création de coentreprises sont autant de leviers pour le groupe d’élargir son offre de services à destination des entreprises.

A ce titre, la reprise de l’entreprise adaptée Antilope en 2022 en collaboration avec une agence digitale locale pour proposer une offre 360° de communication et d’accompagnement des entreprises dans leur stratégie de transformation est un pari pour embarquer les entreprises vers des pratiques plus vertueuses. De même avec la création de l’entreprise d’insertion HOGO spécialisée dans la sécurité en partenariat avec l’AFPA afin de répondre à un besoin croissant du secteur avec plus de 25 000 postes à pourvoir en 2024 pour les Jeux Olympiques Paris 2024.