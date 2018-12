La Société de la Tour Eiffel (« STE ») et Affine R.E. (« Affine ») annoncent que l’assemblée générale mixte des actionnaires et l’assemblée spéciale des actionnaires porteurs d’actions à droit de vote double d’Affine réunies le 18 décembre 2018 ainsi que l’assemblée générale mixte de STE réunie le même jour, ont approuvé la fusion-absorption d’Affine par STE sur la base d’une parité d’échange de 3 actions Affine pour 1 action STE, soit un ratio d’échange de 0,333 action STE pour une action Affine.

L’ensemble des conditions suspensives à la réalisation de l’opération ayant ainsi été satisfaites, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation d’Affine avec effet ce jour à 23h59.

STE procèdera, en application de la parité d’échange, à une augmentation de son capital d’un montant nominal de 16.760.115 euros pour le porter de 61.504.240 euros à 78.264.355 euros, par la création de 3.352.023 actions nouvelles.

Les nouvelles actions STE seront créées et admises aux négociations sur le compartiment B d’Euronext Paris sous le code ISIN FR 0000036816 le 19 décembre 2018, date à laquelle les actions Affine seront radiées. Le règlement livraison des actions STE nouvellement émises interviendra donc le 21 décembre 2018.

Il est précisé que si des actionnaires d’Affine ne sont pas propriétaires du nombre d’actions Affine nécessaire pour obtenir, en application de la parité d’échange de la fusion, un nombre entier d’actions STE, les actions nouvelles STE non réclamées ou non attribuées et correspondant aux droits formant rompus seront vendues de plein droit par STE ou par chacun des teneurs de comptes des titulaires des droits formant rompus, et les fonds résultant de la vente seront répartis entre les titulaires de droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce.

STE se félicite de la réalisation de cette opération de rapprochement qui permet à STE de détenir un portefeuille immobilier de plus d’1,7 Md€ et de répondre ainsi à son objectif de renforcer sa présence dans l’immobilier de bureau du Grand Paris.