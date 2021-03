Cette vitrine des savoir-faire de Groupama Asset Management en matière de gestion d’actifs attire de plus en plus les investisseurs à la recherche de stratégies performantes et diversifiantes.

La SICAV G Fund, développée à l’échelle paneuropéenne pour répondre aux besoins évolutifs d’investisseurs en quête de solutions typées, ou à forte valeur ajoutée, compte aujourd’hui 17 compartiments totalisant 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Cette SICAV couvre un large spectre de classes d’actifs et de stratégies d’investissement, qu’il s’agisse de gestions actives « benchmarkées » ou de gestions de performance absolue : 5 compartiments taux, 3 compartiments « total return » taux, 5 compartiments actions, 1 compartiment « total return » actions, 2 compartiments obligations convertibles et 1 compartiment diversifié.

« Il y a une décennie, nous avons conçu cette SICAV avec l’ambition de servir une clientèle d’investisseurs avertis à l’échelle paneuropéenne, en quête de supports de diversification. Fidèles à notre approche de conviction, nous l’avons depuis sans cesse enrichie de solutions sophistiquées, par exemple sur le segment des obligations High Yield, des dettes financières hybrides ou encore sur celui des actions « smid-caps ». En tant que gestionnaire actif, nous souhaitons répondre aux défis d’un environnement de marché complexe marqué notamment par des taux structurellement bas, un besoin de diversification et de recherche de rendement, une demande orientée vers le financement de l’économie, le tout en phase avec la finance durable. » affirme Jean-Marie Catala, Directeur Général délégué de Groupama Asset Management.

Perspectives d’évolution de la SICAV

Enregistrée dans 8 pays (France, Suisse, Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède et Danemark), la SICAV G Fund est aujourd’hui détenue par des investisseurs issus de 18 pays européens et a même rencontré un vif succès en Amérique latine. Deux tiers des encours proviennent d’investisseurs institutionnels, et un tiers est issu du segment de la distribution pour le compte d’une clientèle retail.

Après une accélération de la collecte de souscriptions observée ces cinq dernières années, le développement de la SICAV restera ancré sur l’élaboration de supports d’investissement à forte valeur ajoutée, sur de nouvelles classes d’actifs ou de nouveaux marchés identifiés pour leur potentiel de performance.

Groupama Asset Management a ainsi lancé plusieurs compartiments ces derniers mois, à l’image de G Fund World [R] Evolutions, centré sur le financement des entreprises technologiques, ou G Fund New Deal Europe, contribuant à la relance économique en Europe. Ce dernier compartiment est ainsi la première stratégie diversifiée à avoir obtenu le label « France Relance », qui veut orienter l’épargne des particuliers et les capitaux des investisseurs professionnels vers les placements qui répondent aux besoins de financements de l’économie française et européenne consécutifs de la crise sanitaire.

« Notre objectif est de continuer à proposer des solutions de diversification innovantes à bon escient. Les thèmes de l’épargne longue & retraite, de l’ESG [2], et de la recherche de rendement sont des axes d’évolution structurels de notre SICAV pour le futur. Un positionnement de l’offre que nous considérons comme un relais de croissance stable à long terme » juge Jean-Marie Catala.

« L’industrie financière a beaucoup évolué en une décennie, aujourd’hui de nouveaux dispositifs permettent de promouvoir différemment nos fonds. Les stratégies développées au sein de la SICAV G Fund ont une place naturelle au sein des allocations des nouvelles offres d’Epargne Retraite issues de la Loi Pacte. Cela va permettre d’accélérer l’accès des investisseurs particuliers à notre SICAV » conclut-il.

Liste des compartiments de la SICAV G Fund :

G FUND - AVENIR EUROPE

G FUND - AVENIR EURO

G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE

G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS

G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS

G FUND - ALPHA FIXED INCOME

G FUND - NEW DEAL EUROPE

G FUND - ABSOLUTE RETURN BONDS

G FUND - GLOBAL BONDS

G FUND - AVENIR SMALL CAP

G FUND - EUROPEAN LONG SHORT EQUITY

G FUND - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION

G FUND - LEGACY 21

G FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS

G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN

G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS