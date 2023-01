La SCPI CORUM Origin signe l’achat d’un immeuble à Bruxelles (Belgique) pour 173 millions d’euros. Douze ans après sa création, il s’agit du premier investissement dépassant 100 millions d’euros pour CORUM et marque une nouvelle étape dans son développement. Loué au gouvernement flamand (Vlaanderen), cet immeuble présente un rendement de plus de 7,7 % au moment de l’achat.

Une nouvelle étape pour CORUM

Le 28 décembre dernier, la SCPI CORUM Origin a fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux au cœur de Bruxelles (Belgique) au prix de 173 millions d’euros frais inclus : un montant record pour la SCPI historique de CORUM et pour la société de gestion. Dans un contexte où de nombreux investisseurs professionnels peinent à finaliser leurs acquisitions, cette opération illustre la capacité de la société de gestion à signer des achats supérieurs à 100 millions d’euros, grâce à la crédibilité de ses douze années d’expérience et à son aptitude à acheter des immeubles.

Un locataire de renom : le gouvernement flamand

L’immeuble accueille depuis sa construction l’administration flamande, une des trois communautés constitutionnelles de Belgique, aux côtés de la communauté française et de la communauté germanophone. De nombreux services de la municipalité sont actuellement présents dans le bâtiment. La qualité de ce locataire de renom conforte la confiance des gérants dans la pertinence de cette acquisition.

Un immeuble situé au cœur d’une zone d’affaires internationale

Au moment de son achat, l’immeuble bénéficie d’un rendement de plus de 7,7 % [1], confortant donc l’objectif de rendement de la SCPI CORUM Origin (6 %).

L’immeuble, baptisé « Hendrik Conscience » s’étend sur huit étages pour une surface de 46 000 m². Il se compose de trois ailes connectées entre elles, ainsi que d’un auditorium et d’un parking de plus de 200 places.

Construit en 1999, il a été entièrement rénové entre 2017 et 2021 afin de répondre aux standards modernes d’espace de travail et environnementaux, notamment à travers l’obtention d’une certification BREEAM « Excellent Rénovation ».

Le bâtiment est situé dans le Quartier Nord de Bruxelles, à 300 m de la gare de Bruxelles-Nord, l’une des principales gares de la ville et la plus fréquentée de Belgique [2]. Le quartier est connu pour accueillir l’une des plus importantes zones tertiaires du pays avec environ 1,5 million de m² de bureaux. De nombreuses entreprises internationales et administrations y sont présentes, parmi lesquelles Allianz, Engie ou encore la Commission européenne.

Philippe Cervesi, directeur général de CORUM, affirme : « Cette opération d’envergure est la plus importante jamais signée par CORUM. Elle illustre sa force de frappe sur le marché européen à un moment où les acheteurs se fonts plus rares... et où les affaires intéressantes sont par conséquent plus nombreuses sur le marché. La hausse des taux d’intérêt et la baisse des financements par les banques ne sont pas étrangères à cette situation. L’absence de condition financement a été un facteur clé de succès dans cette opération. L’avantage de CORUM dans ce nouveau contexte de marché ? Pouvoir compter sur la vitalité de l’épargne de ses clients. »