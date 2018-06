En moins de deux heures lundi matin, et malgré un contexte de marché difficile, la Région a attiré plus d’un milliard d’ordres venant d’une soixantaine d’investisseurs.

La grande qualité de crédit de la Région et sa politique de financement vert et responsable ont été saluées par la communauté financière qui a largement sursouscrit l’opération (53% de gestionnaires d’actifs, 34% d’assureurs et fonds de pension, 9% de banques centrales et 4% de banques).

La Région a pu mesurer, lors de la tournée des investisseurs qui a précédé l’émission obligataire, tout l’intérêt porté à sa bonne gestion ainsi qu’à son reporting sur les investissements verts et responsables financés par les fonds levés.

La Région a bénéficié lundi d’une belle diversification internationale, avec plus de 40% d’acheteurs internationaux dont l’Allemagne et l’Autriche (16%), le BENELUX (11%), et d’autres pays (14%), principalement en Europe tels que la Suisse, l’Italie, la Grande-Bretagne, la Norvège, mais également en Asie.

Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Stéphane Salini, vice-président chargé des Finances : « Après le relèvement de la perspective associée à la note de la Région par Moody’s le mois dernier, la réussite de cette opération est une nouvelle marque de la confiance des investisseurs envers la Région Île-de-France et les projets de développement qu’elle porte. »