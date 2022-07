Vendredi 8 juillet 2022, la Région Ile-de-France a lancé avec succès une émission obligataire sous son cadre actualisé des émissions vertes, sociales et durables. Cette nouvelle souche de 700 millions d’euros et d’une durée de 10 ans, offre un rendement de 2,237 %.

Plusieurs indicateurs confirment l’excellence de la signature financière de la Région Ile-de-France après les succès historiques des opérations de 2020 et de 2021.

En effet, dans un contexte de marché très exigeant et volatil, la transaction a attiré 1,4 Md€ (soit une sursouscription de 2x) grâce à la combinaison d’une solidité financière reconnue, d’un ancrage historique et régulier sur le marché « sustainable » renforcé par l’actualisation du cadre des émissions obligataires de la région en 2021 reconnu parmi les meilleures pratiques en Europe. Cadre par ailleurs précurseur avec un premier alignement à la taxonomie verte européenne.

Ainsi, l’opération a rassemblé quelques 62 ordres à travers 14 pays. L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse (DACH) représentent, cette année encore, plus du tiers de l’allocation des fonds.

La présence remarquée ces dernières années de la Région Ile-de-France sur le marché de la finance verte et responsable, et ses bons ratios financiers, ont contribué à sécuriser cette opération auprès d’investisseurs reconnus et fidèles, dans une période de financement tendue pour l’ensemble des émetteurs.

L’attractivité de la Région dans cette transaction confirme en effet sa bonne gestion soulignée par les instances chargées du suivi de la collectivité. La Région dispose ainsi de la meilleure note possible en France de la part des deux agences de notation financière chargées de son évaluation (Fitch Ratings « AA » et Moody’s « Aa2 »). Malgré la crise, l’agence Fitch a confirmé le 10 juin dernier a renouvelé sa notation intrinsèque de la Région à ‘aa+’, soit un niveau supérieur à celui de l’Etat.