Objectif : doubler le nombre d’immeubles connectés en 2019

Pour soutenir l’accélération de son activité, la Proptech française effectue une nouvelle levée de fonds d’un million d’euros (Pre-Series A) auprès de plusieurs actionnaires, dont le groupe Eiffage. Objectif affiché : doubler son carnet de commande d’ici fin 2019, pour le porter de 50 à 100 immeubles connectés à implémenter. En 2017, SmartHab avait déjà levé 1,3 millions d’euros pour développer les logements du futur.

SmartHab est le premier acteur du secteur à proposer une solution domotique numérique complète, intégrée aux immeubles résidentiels dès leur construction. A ce jour, 26 promoteurs (dont Eiffage Immobilier, Coffim, Constructa, Duval Développement, Vinci Immobilier) ont déjà choisi SmartHab avec l’ambition d’équiper une partie ou l’intégralité de leurs réalisations, faisant de la startup française un partenaire incontournable du secteur pour développer le logement et la ville de demain.

SmartHab ouvre son capital à Eiffage

La participation d’Eiffage au capital de SmartHab permettra de dynamiser des synergies stratégiques contribuant à la fois à la feuille de route numérique d’Eiffage et aux objectifs de croissance de SmartHab.

Les clients d’Eiffage Immobilier pourront désormais bénéficier de logements connectés livrés clés en main, conçus pour leur offrir plus de confort et de sécurité. Depuis une application mobile dédiée disponible sur Android et iOS, les utilisateurs pourront piloter leurs points d’éclairage, chauffage, volets, alarme anti-intrusion ou encore suivre leur consommation énergétique.

« L’entrée au capital d’Eiffage vient renforcer notre relation et soutenir le développement de notre activité, explique Godefroy Jordan, cofondateur et Président de SmartHab. Le logement connecté devient progressivement un standard, le numérique apportant des solutions efficaces et économiques pour rendre la domotique accessible à tous. »