La nouvelle a surpris le marché de l’or par son ampleur. La Pologne vient d’annoncer l’achat de 100 tonnes d’or en Juin, la propulsant d’un seul coup en tête du classement des banques centrales acheteuses en 2019, devant la Russie et la Chine. Le pays porte ainsi ses réserves de métal jaune à 228 tonnes, des réserves qu’elle a plus que doublé en un an et qui la placeraient en 22ème position, devant la Belgique.

Le communiqué de la banque centrale évoque logiquement des motivations de diversification des réserves de change, grâce à un actif qui constitue « une sorte d’ancrage de confiance, notamment en période de tension et de crise ». Mais plus surprenant, le communiqué insiste sur la remontée de la Pologne au classement des banques centrales détentrices d’or et son positionnement comme « 1er pays d’Europe de l’Est ». Avant cet achat, le pays détenait en effet la 21ème place mondiale pour ses réserves de change et seulement la 34ème pour ses réserves d’or. Une situation désormais corrigée.

Enfin, la banque centrale annonce le rapatriement dans ses propres coffres de la moitié des réserves d’or actuellement détenues en son nom par la banque d’Angleterre (environ 100 tonnes).

Tout ceci illustre parfaitement, si besoin en était, que l’or est un instrument d’affirmation de la souveraineté.