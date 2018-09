Une PME de croissance en région Rhône-Alpes

Basée dans l’Ain à Oyonnax, la PME C.P.S. SAS a été fondée en 2004. C’est une société d’ingénierie spécialisée dans la mise en place et le suivi de process de qualité. Le groupe, qui emploie 800 personnes en France et 2200 dans le monde, réalise un chiffre d’affaires de près de 28 millions d’euros en France. Ses clients sont essentiellement actifs dans les secteurs de l’automobile (Valeo, PSA, Delphi, Dacia), du ferroviaire (Alstom) et des cosmétiques (Dior).

C.P.S SAS intervient aussi bien en France qu’à l’étranger, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales situées en Turquie, en Roumanie, en Belgique, en Hongrie et au Maroc.

Son besoin de financement

C.P.S recherchait à emprunter 300.000 euros via le crowdlending afin de financer son besoin en fonds de roulement (BFR). En effet, la PME est en pleine croissance grâce à sa stratégie de développement mise en place axée sur :

La croissance organique via l’acquisition de parts de marchés.

L’ouverture de nouvelles filiales sur de nouveaux marchés étrangers.

Ces deux leviers de croissance génèrent donc un besoin supplémentaire en fonds de roulement.

Pourquoi le choix du crowdlending comme mode de financement

Stéphane Perrot qui est en charge de la gestion du groupe et de ses filiales avait besoin de fonds rapidement pour accompagner son développement, en croissance de plus de 30% sur les deux derniers exercices.

Déjà exposé au financement bancaire, il recherchait un nouveau partenaire financier, autre que la banque, et qui lui permettrait de ne pas devoir ouvrir le capital de son entreprise. Le crowdlending lui est apparu comme une solution alternative rapide et efficace. Look&Fin a rapidement compris et analysé sa demande.

Une fois son projet publié sur Look&Fin, les 300.000 euros ont été collectés en 25 secondes. Ce prêt amortissable est structuré sur une période de 48 mois. Les 144 prêteurs de ce projet recevront donc des remboursements mensuels incluant un intérêt de 7,5% l’an.

Stéphane Perrot, Dirigeant de C.P.S. déclare : « Je ne connaissais pas le crowdlending quand on m’a proposé cette solution de financement. C’est une manière simple, rapide et efficace d’obtenir des fonds. Look&Fin a analysé avec beaucoup d’attention notre demande et de manière organisée. En parallèle, j’ai pu rester concentré sur la poursuite de la mise en œuvre de notre plan de développement ». « Je remercie Look&Fin et sa communauté de prêteurs pour faire confiance à C.P.S. » ajoute-t-il.