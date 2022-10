Une levée indispensable à l’obtention d’un nouvel agrément auprès de la Banque de France [1] permettant à la Nef de devenir indépendante de tout groupe bancaire. Ce projet représente donc une étape historique et unique dans le paysage bancaire français, qui compte très peu d’établissements bancaires indépendants et dont la plupart sont rattachés à un des 6 grands groupes. Déjà forte de ses 80 000 clients, dont 41 700 sociétaires, la Nef ambitionne de décupler son action pour une finance éthique et durable en France.

Depuis 1988, la Nef garantit un circuit court de l’argent entre ses épargnants et ses emprunteurs. La coopérative citoyenne finance exclusivement des projets à impacts positifs, sans activité spéculative, et assure une transparence totale de ces financements. En obtenant cet agrément, la Nef deviendrait alors la “nouvelle banque éthique indépendante” française. Pour que cette demande aboutisse, la Nef a besoin d’amorcer une forte augmentation de ses fonds propres et de maintenir une collecte de capital dynamique ces prochaines années. C’est pourquoi les niveaux de collecte de capital nécessaires à son développement et à sa transformation d’agrément requièrent un niveau de mobilisation important dans les semaines à venir.

Cet agrément permettra à la Nef de développer son offre sans les freins inhérents au système d’adossement auquel elle est aujourd’hui contrainte. Elle disposerait d’une maîtrise complète de son activité et serait en mesure de développer son offre, notamment en proposant un compte et une carte de paiement aux particuliers. Une indépendance qui offrirait aussi aux Français une vraie alternative éthique, citoyenne, écologique aux banques traditionnelles.

Citation de Bernard Horenbeek, Président du Directoire de la Nef : “L’urgence climatique, la guerre aux portes de l’Europe et la crise sociale nous obligent plus que jamais à repenser notre société et à créer des outils financiers au service d’un monde plus respectueux des Hommes et de l’environnement. Depuis plus de trente ans, la Nef construit les bases de cette alternative. Aujourd’hui le moment est venu de donner à cet outil une place au cœur de la société française et d’offrir à chacun la possibilité d’y participer.”

Pour y parvenir, au-delà d’une forte campagne de sensibilisation dans les médias, la Nef propose une offre bancaire éthique aux citoyens particuliers pour faciliter leur passage à l’action.

Cette offre comprend :

des parts sociales (capital) pour soutenir directement le projet de banque éthique indépendante et le développement de l’activité crédit de la Nef. En effet, 1€ investi en parts sociales permet à la Nef de prêter 10€ d’épargne à un projet à plus-value écologique, sociale ou culturelle.

un livret pour “décarboner son épargne”. L’argent qui y est déposé finance des projets au service de la transition écologique et sociale. Pour rappel, la Nef est le seul établissement financier français à publier chaque année la liste intégrale des financements effectués. Elle permet aux épargnant(e)s de voir dans quels projets leur argent est investi et à la Nef de calculer l’intensité carbone des financements. Ainsi, nous savons que la Nef est l’établissement financier qui émet le moins de carbone en France, par euro investi : 121 tCO2e/M€ contre 423 tCO2e/M€ en moyenne pour les grandes banques françaises.