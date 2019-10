Pour ces titres subordonnés perpétuels en euros d’un montant de 500 M€, avec option de remboursement dans 10 ans, La Mondiale a obtenu le taux d’intérêt historique de 4,375%. Ce taux est le plus bas enregistré à ce jour à l’émission par un assureur européen sur des titres de cette qualité.

Plus de 10 fois sursouscrite, l’émission a été placée en moins de 3h auprès de plus de 250 investisseurs, principalement européens. Ces titres subordonnés notés par Standard & Poor’s sont dans l’environnement « investment grade » : BBB-.

SGAM AG2R LA MONDIALE tire ainsi parti d’excellentes conditions de marché pour renforcer la structure de son capital.

Dans un contexte de taux négatifs, cette opération s’inscrit dans la stratégie de pilotage de l’activité d’AG2R LA MONDIALE. Elle confirme la solidité et la flexibilité financières, l’attractivité du Groupe auprès des investisseurs et améliore sa solvabilité : le taux de couverture de solvabilité augmente d’environ 13 points au niveau de La Mondiale et de 8 points au niveau de SGAM AG2R LA MONDIALE pour les porter respectivement à 242 % et 193% [1].

André Renaudin, Directeur général, déclare : « Cette superbe émission inaugurale de titres subordonnés RT1 par La Mondiale, avec le taux le plus bas jamais obtenu par un assureur européen, témoigne à la fois de la confiance des investisseurs dans le modèle de développement d’AG2R LA MONDIALE, d’une relation de long terme avec les marchés et d’une capacité à s’adapter de manière agile à l’environnement de taux bas ».

HSBC, Natixis et Morgan Stanley ont été les co-arrangeurs de ce placement public, HSBC ayant été le structureur.