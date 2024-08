La Mondiale a placé avec succès le 10 juillet 2024 une émission de 500 M€ de dette subordonnée en Euro à durée indéterminée RT1 (restricted Tier 1), qui constitue la meilleure qualité de capital reconnue sous Solvabilité 2 pour un titre subordonné. Cette dette a une première option de remboursement en janvier 2034 et porte un taux d’intérêt de 6,75%. Ces titres subordonnés notés BBB par Standard & Poor’s sont dans l’environnement « investment grade ».

Le 9 juillet, La Mondiale a également annoncé une opération d’offre de rachat de la dette RT1 émise en décembre 2014, ayant une première date de remboursement possible en décembre 2025. Les détenteurs de cette dette, qui avaient jusqu’au 17 juillet pour se prononcer, ont apporté 428 M€ à cette offre.

Ces deux opérations, dont Natixis était le coordinateur global et structureur et Barclays, BBVA et Société Générale les co-arrangeurs, venaient après le remboursement anticipé, le 25 avril 2024, de l’encours résiduel de 191 M€ du TSR émis en avril 2013.

Toutes ces opérations, autorisées par l’ACPR conformément aux dispositions prévues par le Code des assurances, démontrent la capacité de La Mondiale à conserver un accès continu aux marchés financiers et à gérer de manière proactive son échéancier de dette.

« Le succès de ces opérations dans un contexte financier volatil témoigne de la confiance que les investisseurs accordent au Groupe AG2R La Mondiale, de par sa position de premier plan dans le domaine de la protection sociale et patrimoniale en France, et sa solidité financière pour laquelle Standard & Poor’s a confirmé en février dernier la note ‘‘A perspective stable’’ » indique Olivier Arlès, membre du Comité de Direction Groupe en charge des investissements, des finances et des risques.