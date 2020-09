Face à l’urgence de la situation économique et sociale, la Macif a souhaité répondre concrètement et rapidement aux besoins de ses sociétaires. Dans ce contexte, elle a mis en place dès juin dernier et en collaboration avec DOMPLUS GROUPE, le service « MACIF Solidarité Coups Durs », un dispositif d’accompagnement inédit car entièrement gratuit et destiné à tous ses sociétaires indépendamment de tout contrat d’assurance ou de service financier, pour répondre au besoin des plus fragiles.

Le service, déployé par les conseillers de DOMPLUS GROUPE, répond aux situations de fragilité qu’elles soient familiales, sociales, financières ou sanitaires.

Dans la continuité de ce partenariat porté par des valeurs communes, dont l’humanité et la bienveillance sont au cœur, la Macif vient d’entrer au capital de DOMPLUS GROUPE à hauteur de 11,7 %.

« Nous sommes très heureux de cette prise de participation au sein de DOMPLUS GROUPE. Notre approche relationnelle fondée sur l’humain, la protection et la solidarité dépasse la simple relation contractuelle nouée entre l’assureur et l’assuré. Cette collaboration avec DOMPLUS GROUPE, stratégique pour le groupe Macif, nous permet de développer cette démarche et de l’inscrire dans une relation globale d’accompagnement au service de nos sociétaires. » indique Adrien Couret, Directeur général du groupe Macif.

« Gage de confiance et de valeurs communes, ce partenariat industriel et stratégique est le fruit d’une coopération affirmée entre nos équipes. Il répond à un enjeu d’innovation sociale au travers d’un dispositif solidaire dans un contexte où chacun peut se retrouver en situation de vulnérabilité » commente Serge Bizouerne, Président Fondateur de DOMPLUS GROUPE, ajoutant, « Nous nous réjouissons d’accueillir un acteur engagé socialement et dont nous partageons les valeurs au sein de notre gouvernance ».

Avec l’entrée de la Macif à hauteur de 11,7%, DOMPLUS GROUPE compte désormais un actionnariat majoritairement issu de la protection sociale et mutualiste aux côtés de PRO BTP (29,5%), IRCEM (23,5%), AG2R LA MONDIALE (22,6%) et le fondateur Groupe Initiative (12,6%).