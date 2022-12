Cette nouvelle unité de compte accessible dans l’assurance vie et le plan d’épargne retraite de la MACSF permet de saisir les opportunités d’investissement en obligations d’entreprises. Elle affiche un objectif de rendement annualisé de 4,10% d’ici 2028 et peut être souscrite du 13 décembre 2022 au 13 mars 2023.

Baptisé Objectif 2028 Edmond de Rothschild, la nouvelle unité de compte proposée dans les contrats d’épargne de la MACSF vise à tirer le meilleur parti du contexte de marché sur les obligations d’entreprises. Son portefeuille est composé de titres d’entreprises solides, au bilan financier sain exerçant dans des secteurs diversifiés.

L’objectif de rendement est fixé à échéance 2028 dès le lancement du fonds, avec une performance annualisée non garantie supérieure à 4,10% (hors frais de gestion du contrat) [1]. La force de cette unité de compte à échéance réside dans son profil de risque car au fur et à mesure du temps, les risques et la volatilité peuvent diminuer. Elle est par ailleurs en ligne avec la stratégie d’investissement responsable de la MACSF : l’unité de compte est article 8 au regard de la classification SFDR [2].

Risque maîtrisé

« Nous sommes convaincus qu’il y a des opportunités à saisir dans le contexte de marché très chahuté actuel et nous voulons les rendre accessibles aux épargnants. C’est pourquoi nous avons souhaité offrir cette nouvelle unité de compte exclusive pour la MACSF qui offre un objectif de performance avec un risque maîtrisé », déclare Roger Caniard, directeur financier du groupe MACSF.

La MACSF a choisi de nouer un partenariat avec Edmond de Rothschild Asset Management qui est l’un des pionniers des fonds à échéance en France. Son équipe de gérants spécialisés et expérimentés propose une gestion de convictions sur le marché des obligations d’entreprises.

Comme le timing est un élément déterminant pour profiter des opportunités de marché actuelles, l’investissement dans cette unité de compte Objectif 2028 Edmond de Rothschild est limité dans le temps à trois mois : du 13 décembre 2022 au 13 mars 2023. Le versement peut se faire en ligne pour les épargnants qui possèdent déjà un contrat d’assurance vie ou un PER de la MACSF. Il est aussi possible de souscrire un nouveau contrat pour réaliser l’investissement sur Objectif 2028 Edmond de Rothschild dans le cadre du profil libre.

Diversification performante pour l’épargne de long terme

Pour bénéficier à plein de la performance attendue de cette unité de compte, il est vivement conseillé de la conserver jusqu’à son échéance en 2028. Toutefois l’épargne n’est pas bloquée et peut être retirée à tout moment en cas de besoin.

« Nous avons à cœur de proposer aux épargnants des solutions qui maximisent le rendement tout en minimisant le risque et en respectant des critères environnementaux et sociaux. En plus du fonds en euros très performant de la MACSF qui doit rester le socle de l’épargne de long terme, nous veillons à offrir des possibilités de diversification avec des fonds peu nombreux, strictement sélectionnés et surveillés dans le temps », souligne Guillaume Rosenwald, directeur général de MACSF Epargne Retraite.