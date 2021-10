La Legaltech spécialisée dans la digitalisation du Legal Corporate vient de boucler une première levée de fonds d’un million d’euros. Cette levée, qui intervient après trois ans de développement en autofinancement, devrait lui permettre d’accélérer le déploiement commercial de sa plateforme déjà plébiscitée par les plus prestigieuses scale-up du Next40 .

Les objectifs : accélérer le développement commercial d’Uplaw et booster les équipes techniques et juridiques !

Grâce à cette levée, l’entreprise a pu renforcer ses équipes Marketing & Sales dès le mois de septembre dernier.

La nouvelle version de la plateforme Uplaw, entièrement refondue et enrichie de nombreuses fonctionnalités, devrait séduire de nombreux clients soucieux de disposer d’une solution de nature à sécuriser le suivi de leurs processus juridiques corporate.

L’équipe juridique s’est également étoffée pour un meilleur accompagnement des clients d’Uplaw, que ce soit dans la migration initiale de leurs données ou la tenue à jour de leur compte, avec un haut niveau d’exigence en termes de compliance.

« Cette première levée de fonds vient confirmer le fait que nous répondons à une problématique réelle rencontrée par les avocats et les entreprises elles-mêmes. Accélérer l’accès aux données juridiques corporate et sécuriser les processus qui en dépendent est devenu un enjeu critique. À travers notre solution technologique, nous garantissons aux entreprises un gain de temps considérable, mais surtout plus de fiabilité ! » explique Sacha Benichou, le fondateur d’Uplaw et l’inventeur du BSA Air.