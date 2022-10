La HRTech Reflect lève 2M€ pour révolutionner le suivi des data RH en entreprise.

Rétention, diversité, recrutement, absentéisme, gestion des salaires… Les enjeux des départements de Ressources Humaines (RH) et des managers n’ont jamais été aussi complexes. La solution de data visualisation de Reflect s’intègre aux logiciels RH des entreprises, centralise les data et met à disposition des indicateurs et tableaux de bord RH d’aide à la décision.

La mission de Reflect est simple : outiller les entreprises pour qu’elles puissent prendre de meilleures décisions RH et mesurer le succès de celles-ci grâce à de la data fiable, accessible et partageable.

De nouveaux enjeux pour les RH.

La guerre des talents, la Grande Démission, les enjeux de diversité ainsi que le télétravail transforment le métier des RH, les plaçant au cœur de la stratégie des entreprises. Il incombe dorénavant aux organisations, et particulièrement aux RH, de répondre à ces enjeux sans avoir ni les outils, ni la formation pour gérer ces nouvelles prérogatives.

Le constat est que :

les RH et dirigeants ne sont pas formés pour l’analyse de data

ils ont une multitude d’outils RH compliqués à gérer

la sensibilité de ces data ne les rend pas facilement partageables

Attrition dans un département, processus de recrutement trop long, absentéisme en hausse, manque de diversité… Ces problèmes sont fréquents, coûtent cher et pourraient être évités grâce à des data mises à disposition des RH et managers, de manière claire, visuelle et fiable.

“Les départements RH ont un rôle beaucoup plus stratégique, notamment depuis le Covid 19. Malheureusement, très peu ont été formés à faire de l’analyse de données ou ont accès à des équipes data expérimentées. Or, les départements RH se retrouvent très sollicités : quelle est l’attrition dans tel département ? Est-ce que l’entreprise est inclusive ? Est-ce que l’équipe Recrutement réussit ses objectifs ?" explique Léopold Adam, cofondateur et CEO de Reflect.

La data comme solution aux grandes problématiques RH.

Afin de répondre à ces enjeux, les entreprises se digitalisent et mettent en place une série d’outils : SIRH pour l’administratif, ATS pour le recrutement, LMS pour la formation, eNPS pour l’engagement des employés... Bien que ces outils soient experts dans leur verticale, leur modèle de data leur est propre et les outils sont peu intégrés entre eux.

Créée en janvier 2022 par Léopold Adam et Baptiste Jan, Reflect est un outil de data visualisation à destination des équipes RH, exécutives et managers.

La solution permet de récupérer toutes les data RH fragmentées dans plusieurs logiciels, de les nettoyer et de délivrer indicateurs et tableaux de bord de façon automatisée. Les entreprises ont ainsi accès à une information rationalisée et historisée pour être accompagnées dans leurs prises de décision.

Reflect apporte donc une solution qui intègre ces outils dans une plateforme où les data sont centralisées et l’information accessible au plus grand nombre : RH, Exécutifs, managers et même salariés. Une fois sur la plateforme, les utilisateurs ont accès à des dizaines de tableaux de bord (rétention, diversité, salaires, recrutement, indicateurs sociaux...) où les indicateurs sont mis à jour automatiquement et quotidiennement.

Les ambitions de Reflect : devenir l’outil de référence de l’aide à la décision RH.

Ce tour de table de pré-seed permettra à Reflect de poursuivre les développements sur le produit, de s’intégrer à de nouveaux logiciels et de continuer à recruter.

“Les difficultés à recruter et retenir les talents sont critiques dans de nombreuses entreprises. Nous sommes très heureux de rejoindre l’aventure Reflect et ainsi apporter cet outil Data qui manque cruellement à ce marché." ajoute Guillaume Meulle, Managing Partner chez XAnge.

La startup compte déjà plusieurs clients : Pennylane, Welcome to the jungle, Partoo, SmallPDF et ambitionne de devenir l’outils d’Analytics de référence pour toutes les équipes RH des start-ups, scale-ups et grands groupes.

« La mise en place de Reflect est intervenue à un moment de nous avions besoin de structurer nos data RH (évolution du nombre du HC, FTE, turnover, attrition par exemple). Cela a été une très bonne opportunité pour nous de réfléchir à nos KPI et d’y accorder davantage de place dans nos process. Reflect est un très bon outil, collaboratif, facile d’utilisation et en constante amélioration pour coller le plus à nos besoins utilisateurs. C’est aujourd’hui devenu un indispensable dans notre quotidien. » Mathilde F. Head of People Operations de Welcome to the Jungle