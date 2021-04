Omnes, Irdi Capital Investissement, UL Invest et SWEN Capital Partners investissent 8.5M€ dans PeopleSpheres pour accompagner sa croissance et préparer son expansion internationale

PeopleSpheres, leader et précurseur en France des solutions PaaS (Platform as a Service) dans le domaine des ressources humaines, réalise une levée de fonds de 8.5M€ auprès d’Omnes, Irdi capital, UL Invest et SWEN Capital Partners afin d’accompagner sa croissance et préparer son développement international.

PeopleSpheres, société créée par Philippe Bloquet, expert dans le logiciel de ressources humaines, a développé une solution PaaS RH qui permet aux entreprises de connecter et synchroniser tous leurs logiciels SaaS RH.

L’objectif de la solution PaaS PeopleSpheres est d’offrir aux employés, managers et responsables des RH une interface simple et unifiée et plus globalement d’orchestrer l’écosystème RH des entreprises de 250 à 20 000 employés. PeopleSpheres dispose également d’une place de marché des meilleurs logiciels SaaS RH connectés à son PaaS et couvrant l’intégralité du scope RH.

La solution unique est plébiscitée par plus de 260 clients dans de nombreux domaines d’activités. La société (financée originellement par Odyssée Venture, les managers et des business angels) et son produit ont atteint un stade de maturité permettant de passer à une nouvelle étape de développement et de croissance.

Pour Philippe Bloquet : « Nous expérimentons une forte traction marché depuis 2 ans, et ce malgré la Covid19. Les entreprises veulent utiliser les meilleurs logiciels SaaS RH du marché tout en ayant une expérience employé unifiée et simple. Le timing de marché est parfait pour nous. Cette levée de fonds nous permet de renforcer nos forces en vente et marketing, de continuer à intégrer de nouveaux partenaires logiciels SaaS RH, de développer des nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et également d’établir les bases de notre internationalisation. Nous prévoyons de recruter rapidement une quarantaine de personnes pour assurer cette expansion. Nous sommes enthousiastes à l’idée de passer à cette nouvelle phase de croissance et heureux d’avoir réuni ce pool d’investisseurs de premier rang ».

Renaud Poulard, partenaire d’Omnes a été séduit par la solution de PeopleSpheres : « Le marché des logiciels SaaS RH est en pleine expansion, avec une multitude de nouveaux acteurs offrant des solutions dédiées très performantes. Il y a un réel besoin d’un PaaS qui unifie et orchestre ces solutions pour les entreprises. C’est ce qu’offre PeopleSpheres. Ce positionnement ainsi que la compétence et complémentarité de l’équipe de management nous ont convaincus d’investir ».

Julien Sainte Catherine, directeur de participations d’Irdi Capital Investissement a été lui convaincu par les clients de PeopleSpheres : « Les retours clients ont été extrêmement positifs. PeopleSpheres remplit un vrai besoin client pour les entreprises de plus de 250 employés tous secteurs d’activités confondus. Nous sommes extrêmement heureux d’accompagner l’équipe PeopleSpheres dans cette nouvelle phase de développement ».

Pour Eric Plantier, partenaire de Blueprint Partner conseil financier de l’opération : « Nous avons un cocktail parfait pour faire un leader européen du PaaS RH : un produit unique basé sur une architecture de nouvelle génération permettant une grande flexibilité et scalabilité, une forte dynamique de recrutement clients, une équipe expérimentée avec une vision claire et puissante de l’évolution du marché du logiciel RH et partagée par un pool d’investisseurs bienveillants. Félicitations à l’équipe PeopleSpheres et aux investisseurs pour cette belle opération. »