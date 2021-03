Ce jeudi 25 mars à Bercy, une initiative de place sur la finance à impact a été lancée par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la relance, Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable et Thierry Déau, président de Finance for Tomorrow, la branche de Paris EUROPLACE dédiée à la finance durable. Son objectif est de faire de Paris le premier centre financier mondial de la finance à impact.

L’évènement fondateur « La finance à impact : effet de mode ou tendance de fond de la finance durable ? » a permis d’impulser la consolidation et de nourrir le développement de la finance à impact sur la place de Paris en réunissant tous les acteurs de ce champ en plein développement : gestionnaires d’actifs, investisseurs, banques, associations et universitaires.

Depuis plusieurs années, la finance durable promet d’allier rentabilité et soutenabilité. Branche de la finance durable, la finance à impact vise, en plus de la rentabilité financière, des performances concrètes sur certains facteurs extra-financiers. Là où la finance durable ou le reporting ESG mettent l’accent sur une obligation de moyens, la finance à impact met en avant une obligation de résultats.

La mesure d’impact se révèle être un exercice difficile et dont les fondements méthodologiques n’apparaissent pas encore suffisamment robustes. Ces démarches émergentes font face à un certain nombre de défis tels que la collecte de données fiables et leur coût élevé, la recherche d’une articulation entre l’impact et l’investissement socialement responsable (ISR) et doivent tenir compte d’un cadre réglementaire européen en cours d’élaboration. La protection de l’épargnant et des investisseurs sera nécessairement au cœur d’une éventuelle régulation.

Les objectifs de la taskforce constituée et lancée ce jour et dont les travaux se tiendront sous l’égide de Finance for Tomorrow sont :

de poser une définition commune de la finance à impact, en s’appuyant sur les travaux existants, au-delà d’un ensemble de pré-requis permettant déjà d’identifier les acteurs concernés (intentionnalité, additionnalité, mesure) ;

de définir des méthodologies de mesure de l’impact sur la base des méthodologies existantes les plus pertinentes ;

d’élaborer des recommandations pour garantir le leadership de la France en matière de finance durable en général et de finance à impact en particulier ;

de promouvoir l’expertise existante au niveau de la Place de Paris.

Pour Bruno Le Maire : « La finance est le nerf de la guerre, un outil essentiel pour répondre aux défis qui sont les nôtres au niveau environnemental et sociétal. Elle en a le devoir, elle en a les moyens. Mon rôle de ministre de l’Economie et des Finances est de tout faire pour faciliter le développement d’une finance à impact et de permettre aux épargnants d’investir dans des produits qui ont du sens et qui correspondent à leurs attentes. »

Olivia Gregoire souligne : « La place de Paris, pionnière en matière d’ESG, a tous les atouts pour devenir le leader mondial de la finance à impact. Je souhaite porter une vision ambitieuse de la finance à impact. Cet événement fondateur est la première étape d’une initiative de place. Il s’agit de faire en sorte que les acteurs se parlent et s’entendent sur une définition commune et une grammaire partagée. La France a été pionnière en Europe sur le sujet depuis des années, elle doit tout faire pour le rester. »

Augustin de Romanet : "La place financière de Paris s’engage pour le développement de la finance à impact. Nous avons 3 objectifs : élargir la démarche à l’ensemble des acteurs, favoriser l’éclosion des initiatives avant de réglementer et enfin européaniser notre approche"

Thierry Déau indique : « La conférence d’aujourd’hui marque une nouvelle étape décisive pour développer la finance à impact en France, la doter d’outils et de méthodologies robustes, et mettre en valeur l’expertise française. La finance à impact est un nouveau chapitre pour l’ESG qui doit permettre de répondre aux enjeux de transformation du secteur financier et aux attentes des citoyens et épargnants. Les travaux que nous lançons au sein de Finance for Tomorrow sont le signe de notre engagement et du besoin de fédérer l’ensemble des acteurs de la Place de Paris autour d’une vision et d’un langage communs. Je suis très heureux d’enclencher ce chantier essentiel avec l’appui fort d’Olivia Grégoire et de notre écosystème. »