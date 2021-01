L’Agence France Trésor annonce ce jour le lancement de l’OAT 0,50 % 25 mai 2072. Au terme de la construction du livre d’ordres, ouvert mardi 19 janvier en tout début de matinée et clôturé en milieu de journée, la demande totale a atteint près de 75 milliards d’euros, dont 7 milliards d’euros ont été servis.

Le prix a été établi à 95,895, reflétant un taux de rendement à l’émission de 0,593 %, soit le niveau de taux à l’émission le plus bas jamais observé par l’AFT lors de ses opérations de lancement par syndication d’une obligation de long terme à 50 ans.

Les chefs de file de cette opération étaient BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan et Société Générale. Tous les spécialistes en valeurs du Trésor faisaient partie du syndicat.

L’allocation reflète la base d’investisseurs très diversifiée et de qualité dont bénéficie la dette souveraine française. Plus de 430 investisseurs finaux ont souscrit à l’opération. Le montant syndiqué a été alloué pour 35 % à des gestionnaires d’actifs, 26 % à des assureurs, 18 % à des fonds de pension, 12 % à des banques, 7 % à des gestions alternatives, et 2 % à des institutions publiques.

D’un point de vue géographique, la distribution reflète une demande soutenue des investisseurs européens pour les titres d’État français de maturité longue. L’allocation met notamment en évidence l’intérêt des investisseurs venant d’Allemagne (30 %), de France (24 %), du Royaume-Uni (19 %), des Pays-Bas (6 %), de l’Italie (4 %) et d’autres pays de la zone euro (5 %), des pays nordiques (5 %), d’autres pays d’Europe (3 %) et enfin du reste du monde (5 %).

L’OAT sera livrée le 26 janvier 2021, démembrable et cotée sur Euronext Paris. Elle continuera d’être abondée afin de garantir sa liquidité par un encours suffisant, et selon la demande qui sera exprimée par le marché.