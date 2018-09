Le groupe Veritas, présent en Allemagne depuis 1991 et opérant d’abord depuis Francfort puis plus récemment depuis Hambourg, gère plus de 7 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers. Ce groupe déploie une approche innovante de la gestion de risques à ses investissements multi-asset.

Cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie de développement à l’international de La Française et souligne l’importance du marché allemand pour l’acteur français. Ainsi, La Française verra ses encours gérés en Allemagne atteindre 8 milliards d’euros d’actifs et disposera d’une force de frappe locale de quarante-huit professionnels, répartis sur deux sites : Hambourg et Francfort.

En Europe continentale, La Française disposera désormais, au côté de son bureau historique parisien, de 2 centres de gestion à Francfort et Hambourg couvrant les expertises valeurs mobilières et immobilières et renforçant sa plateforme de distribution internationale.

Avec cette acquisition, La Française atteint deux objectifs qu’elle s’est fixée dans son plan à moyen terme-2020 : dépasser la barre des 70 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 25% pour compte d’investisseurs internationaux.

“Cette acquisition est l’aboutissement de dix-huit mois de recherche d’opportunité de croissance externe. Dans notre stratégie de développement, l’Allemagne a été rapidement identifiée comme étant un marché prioritaire. Cette acquisition nous permet d’assoir notre positionnement comme un acteur local majeur, avec une expertise en valeurs mobilières et en immobilier. Par ailleurs, l’approche risque propriétaire de Veritas, Risk@Work, reconnue sur le marché allemand ainsi que son expertise en gestion multi-asset quantitative, complètent parfaitement nos propres compétences.” commente Patrick Rivière, Directeur Général de La Française.

“Avec La Française, nous avons trouvé le partenaire idéal, qui reconnait notre expertise et valorise notre connaissance du marché. Ensemble, nous allons pouvoir nous développer sur notre marché local et à l’international. De plus, nous bénéficierions de la solidité de l’actionnariat du groupe La Française, à savoir le Crédit Mutuel Nord Europe.” conclut Dr. Dirk Rogowski, Directeur Général de Veritas Investment GmbH et de Veritas Institutional GmbH, soulignant ainsi l’importance de la fusion.