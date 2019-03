Le Groupe La Française et Finaveo Partenaires, qui réunit conjointement Apicil Prévoyance, OFI Advisers et Groupe Crystal, entrent en discussions exclusives en vue de la cession à cette dernière de CD Partenaires, plateforme patrimoniale en architecture ouverte proposant une large gamme de produits et de services financiers, pour un total d’encours d’environ 2,8 milliards d’euros.

CD Partenaires était historiquement issue du rapprochement de Cholet Dupont Partenaires et d’UFG Courtage. Cette opération demeure soumise à la réalisation de certaines conditions et au respect de procédures d’information et de consultation des salariés.

Patrick Rivière, Directeur Général du Groupe La Française, se félicite : « Avec Finaveo Partenaires, dont nous connaissons très bien la direction et les actionnaires, nous avons trouvé le partenaire qui va permettre l’accélération des développements de la plateforme CD Partenaires, nous resterons proches de ce nouvel ensemble et continuerons à y apporter notre soutien. »

Bruno Narchal, Président du Groupe Crystal, déclare : « Après l’acquisition de Finaveo & Associés, cette opération confortera davantage encore la position d’acteur de référence de Finaveo Partenaires sur le marché des services aux professionnels du conseil en investissement, avec un volume d’environ 5 milliards d’euros administrés ».

EY Corporate Finance est intervenu comme conseil du Groupe La Française dans le cadre de la transaction.