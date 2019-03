La Française dispose désormais en Europe, en plus de celles de Paris, d’équipes d’investissement à Francfort et à Hambourg qui proposent des services de gestion d’actifs en valeurs mobilières et en immobilier. Veritas Investment GmbH devient partie intégrante du groupe La Française et est renommée La Française Asset Management GmbH. Veritas Institutional est, quant-à-elle, affiliée au Groupe et sa marque est conservée.

« Avec cette acquisition, nous avons atteint un tournant. Aujourd’hui nous avons en effet deux marchés domestiques : la France et l’Allemagne puisque ce dernier représente désormais presque 8 milliards d’euros (au 31/12/18), soit 12 % de l’encours total sous gestion du groupe », déclare Patrick Rivière, Directeur Général de La Française.

En Allemagne, La Française compte actuellement 48 professionnels (gestion de portefeuille, investissement immobilier, back-office, administration, service clients, communication, marketing et vente) répartis sur trois centres d’investissement visant trois segments de marché :

La Française AM (ex-Veritas Investment), basée à Francfort : gestion actions quantitative, investissements en immobilier coté et infrastructures pour le compte des investisseurs particuliers ;

Veritas Institutional, basée à Hambourg : solutions multi-asset quantitatives, intégrant le modèle Risk@Work, pour les investisseurs institutionnels ;

La Française Real Estate Partners International, basée à Francfort : une offre complète des services de gestion d’investissements immobiliers.

La gamme de produits du groupe s’est enrichie de 11 nouveaux fonds de valeurs mobilières, et vient ainsi étoffer l’offre existante de La Française couvrant à la fois les valeurs mobilières et les investissements immobiliers.

« La Française dispose désormais de trois centres d’investissement en Allemagne. Les nouvelles expertises, apportées par les équipes de gestion basées à Hambourg et à Francfort, complètent ainsi la gamme existante de La Française avec des solutions quantitatives qui seront mises à disposition des investisseurs du monde entier », souligne Patrick Rivière.

La méthode Risk@Work, mise au point par l’équipe d’investissements de Hambourg, jouera un rôle particulièrement important auprès de la clientèle institutionnelle. Cet outil innovant de gestion des risques permet aux clients institutionnels de contrôler et de gérer plus efficacement les risques en période de baisse des marchés. « Nous constatons une demande croissante de la part de clients internationaux pour une gestion efficace et fiable du risque de portefeuille. La méthode Risk@Work nous permet désormais de proposer des solutions innovantes qui servent à réduire les exigences de fonds propres pour les investisseurs institutionnels partout en Europe », conclut Patrick Rivière, Directeur Général de La Française.

Par ailleurs, La Française, 21ème gestionnaire d’actifs immobiliers en Europe (Source : Institutional Real Estate, Inc, Global Investment Managers 2018, août 2018), offre une large gamme de solutions d’investissement immobilier aux investisseurs du monde entier. Disposant d’une équipe de 12 personnes basée à Francfort, La Française opère sur le marché immobilier allemand depuis 2015.