Début 2020, La Française Real Estate Managers (REM) s’est fixée une feuille de route ambitieuse qui place les moteurs sociaux et environnementaux au cœur de sa stratégie. Le Groupe La Française a choisi explicitement pour son pôle immobilier trois axes privilégiés :

Réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ;

Réintroduire la nature en Ville ;

Rendre la Ville plus inclusive.

Le secteur du bâtiment, qui représente 26 % des émissions de GES du pays [1], est un enjeu clef pour l’atteinte des objectifs ambitieux de neutralité carbone fixés par la France à horizon 2050. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie ESG immobilière, et plus particulièrement la candidature d’une de ses Société Civiles de Placement Immobilier à la labélisation ISR, La Française REM vient de contractualiser l’achat d’énergie renouvelable avec la société ENALP.

Cette énergie est 100 % renouvelable, d’origine hydraulique. Elle est produite par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), 1er producteur français d’électricité exclusivement renouvelable et concessionnaire du Rhône et s’accompagne de garanties d’origine et de certifications de l’organisme européen TÜV SÜD.

Dans un premier temps, cet engagement porte sur les parties communes de 17 actifs de bureaux, gérées par La Française REM, et correspond à une consommation de 16 000 MWh/an (ce qui représente, à titre de comparaison, l’approvisionnement de près de 1 500 habitations).

En termes d’empreinte carbone, ce choix d’énergie permet d’éviter, chaque année, le rejet de près de 47g de CO2 par kWh utilisés [2] par rapport à l’utilisation du bouquet énergétique français.

A titre de comparaison, la quantité d’émissions évitée, grâce à la signature du contrat avec ENALP, équivaut à la quantité de CO2 émise en une année pour le chauffage de près de 900 habitations. [3]

Au cours des prochains trimestres, La Française REM prévoit de déployer progressivement cet engagement vers d’autres actifs en y associant de plus en plus ses locataires-utilisateurs.

En faisant le choix de l’énergie renouvelable d’origine française, La Française REM, pionnière en matière de développement durable avec le lancement dès 2009 du premier OPCI dédié à l’immobilier ISR, confirme son positionnement d’acteur actif et engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique.