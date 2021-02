Cet objectif s’inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe La Française dont 73 % des encours des fonds ouverts LFAM répondent déjà aux critères de durabilité et dont sept sont labellisés. (31/12/2020) C’est depuis 2008 que le Groupe La Française construit son approche ESG (environnemental, social et gouvernance) de façon innovante avec des étapes emblématiques comme le lancement d’une stratégie Carbon Impact à l’occasion de la signature de l’Accord de Paris en 2015. Aujourd’hui, le groupe déploie sa stratégie durable sur l’ensemble de ses classes d’actifs et sera ainsi en mesure de proposer une offre durable multi-asset.

Le Groupe La Française a investi dans les moyens et ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs à travers notamment son centre de recherche ESG propriétaire basé à Londres : La Française Sustainable Investment Research (LF SIR). Ses équipes ont travaillé à la mise en œuvre de méthodologies innovantes de mesures mais aussi de projection des émissions de carbone.

« Nos ambitions sont fortes. Engagée depuis 2008, LFAM continuera à répondre aux attentes des clients en matière d’investissement durable via une gamme complète de solutions sur l’ensemble de nos classes d’actifs », précise Jean-Luc Hivert, Global Head of Investments et Président de LFAM.

« Notre engagement marque une nouvelle étape de notre évolution tournée vers l’investissement durable. La rigueur de nos méthodologies et la montée en puissance de nombreux spécialistes au sein du Groupe sont les gages de la transformation de La Française AM en un acteur engagé », conclut Laurent Jacquier-Laforge, Global Head of Sustainable Investing, Groupe La Française.