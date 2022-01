Deliverect, foodtech spécialisé dans la gestion de la commande en ligne pour plus de 20000 établissements sur 40 marchés, a annoncé aujourd’hui avoir levé en série D plus de 150 millions de dollars (130 millions d’euros). Ce financement, mené par Coatue Management LLC et Alkeon Capital Management, ainsi que par les investisseurs existants OMERS Ventures, DST Global, Redpoint Ventures, Newion et Smartfin, porte à 240millions de dollars la somme levée à ce jour par Deliverect. Ce tour de table porte la valorisation de la société à plus de 1,4 milliard de dollars.

Avec ce dernier tour de table, Deliverect investit dans l’ingénierie et les avancées technologiques, élargit son portefeuille de produits et s’adapte pour accompagner des centaines de milliers d’établissements, incluant désormais les magasins de proximité et les épiceries en plus des restaurants. Afin de soutenir au mieux ses partenaires, Deliverect lance également une App Store dédiée. Les efforts déployés grâce à ce financement contribueront à l’expansion de la foodtech et à accélérer sa croissance. À ce jour, Deliverect a reçu presque 100 millions de commandes et a traité 1,5 millions de commandes par semaine rien qu’en 2021, soit une augmentation de 300 % en moins d’un an.

« Alors que la digitalisation se démocratise de plus en plus, nous avons vu à quel point non seulement les restaurants, mais aussi les épiceries et les commerces de proximité ont besoin d’une gestion de commandes en ligne rationalisée pour répondre à la satisfaction des clients, en particulier chez les Millennials et les acheteurs de la génération Z », a déclaré Zhong Xu, cofondateur et PDG de Deliverect. « Ce financement nous permettra d’accentuer nos efforts pour accompagner au mieux le monde de du service tel que l’hôtellerie-restauration, grâce à travers notre App Store entre autres. Nous sommes ravis pour la prochaine phase de Deliverect en tant que leader de l’automatisation des commandes en ligne, alors que davantage de consommateurs préfèrent la commodité de la livraison de nourriture prête à consommer aujourd’hui. »

« Nous sommes ravis de cette levée pour Deliverect qui représente une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise », indique Rachid El Kansouli, DG France Deliverect. « Avec le développement de ces nouveaux outils, nous avons à cœur de nous développer en France et de proposer des solutions sur-mesure à l’ensemble de nos partenaires actuels et futurs, au service du consommateur. La France est un marché stratégique, en plein cœur de l’Europe et nous souhaitons poursuivre notre croissance sur le territoire. »

Benjamin Thouverez, Directeur général de Big Mamma, a déclaré : « Ce qu’on aime avant tout chez Big Mamma, c’est la qualité de nos produits et l’envie de faire voyager nos clients en Italie. Après avoir lancé le C&C pendant le premier confinement, nous nous sommes également lancés dans la livraison. Nous avions à cœur de garder ce lien avec nos clients et Deliverect nous a permis de le faire de manière rapide et efficace. Leur plateforme a su répondre à nos besoins comme la gestion de nos menus, qui varient en fonction des saisons, le lien entre les interfaces et notre outil de caisse mais également le reporting qui facilite les opérations quotidiennes de nos équipes. Nous ne pourrions tout simplement pas opérer de tels volumes sans Deliverect ! »

Fondée en 2018, la plateforme SaaS de Deliverect automatise le flux de commandes en ligne des restaurants par le biais d’un point unique, en prenant les demandes de livraison, d’applis de table ou de plats à emporter provenant de services comme Uber Eats, Grubhub, Deliveroo, Doordash, Foodora, Shopify et plus encore, et en les transférant directement à la cuisine. Tant les petits restaurants indépendants que les grandes chaînes mondiales comme KFC France, Big Mamma, Croq Michel by Michel Sarran, Bocuse Original Comptoir, Black & White Burger, et IT Trattoria utilisent Deliverect pour mettre leurs délicieux repas entre les mains de clients heureux.

Sebastian Duesterhoeft, General Partner chez Coatue Management LLC, ajoute : « Le marché des nouvelles technologies en restauration, qui vaut plusieurs milliards de dollars, est alimenté par de multiples transformations. Il y a notamment un changement des habitudes de consommation lié à la pandémie en cours, la nécessité de s’adapter au paysage en constante évolution des canaux de livraison, et les changements dans la vente au détail de services alimentaires tels que les dark kitchens et les marques de restaurants virtuels. Deliverect s’appuie sur ces tendances, avec son objectif de devenir le leader du secteur à travers sa mission d’accompagner au quotidien les restaurants dans le monde entier. Nous sommes ravis de nous associer à Zhong et à son équipe. »