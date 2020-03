TerraPay, une entreprise incubée par Comviva, le fournisseur de solutions mobiles basé en Inde, fournit des services d’infrastructure de paiement qui permettent à un plus grand nombre de personnes dans le monde de transférer de l’agent rapidement, en toute sécurité et pour un coût modéré. Depuis ses débuts en 2015, Terrapay a acquis plus de 25 licences pour opérer dans plus de 60 pays en Afrique, Asie et Europe et en phase d’expansion mondiale.

Ambar Sur, fondateur et CEO de TerraPay, déclare :« Nous croyons dans notre mission d’adresser l’inclusion financière en rendant accessibles à tous les paiements en temps réel au niveau national, régional et mondial. Nous sommes particulièrement ravis de la validation donnée par nos investisseurs de renom et nous avons hâte d’accélérer notre croissance pour atteindre les populations les plus mal desservies dans les prochaines années ».

L’équipe de management de TerraPay a développé la fintech pour répondre aux difficultés rencontrées dans de nombreux pays lorsque l’on souhaite effectuer des paiements sur des canaux différents. Les coûts des transferts d’argent en provenance et vers les pays émergents, particulièrement en Afrique et en Asie, sont parmi les plus élevés au monde, avec une moyenne de 9,3% contre 7% globalement ; et ce alors que les transferts d’argent contribuent largement au PIB des pays récipiendaires. Une grande proportion du coût de transfert est liée à la gestion des espèces en début et bout de chaîne, tandis que l’écosystème du paiement numérique est très fragmenté avec de nombreux opérateurs ayant développé leur propre réseau en parallèle des institutions financières, sans réelle solution d’interopérabilité.

TerraPay change la donne car elle connecte les opérateurs de transferts d’argent (ou MTOs), les réseaux d’argent mobile, et les institutions financières à une plateforme centrale, simple où tous les opérateurs de paiement peuvent se connecter de façon fiable à tout réseau financier, améliorant ainsi l’expérience de paiement de bout en bout pour le client.

L’infrastructure de paiement de TerraPay ouvre la possibilité d’inclure des marchands traditionnellement exclus des systèmes de carte de crédit, permet aux entreprises de payer les salaires via des comptes d’agent mobile et aide les banques à réaliser des transferts d’argent en temps réel.

Pieter Welten, Partner chez Prime Ventures, ajoute : « Nous avons identifié TerraPay comme une opportunité d’investissement attractive. Dirigée par une équipe de management solide et expérimentée, TerraPay a un positionnement unique sur le marché et de fortes barrières à l’entrée comprenant des licences et des autorisations réglementaires, une plateforme de paiements numérique de calibre mondial et un réseau mondial de partenaires. Notre investissement doit permettre à l’entreprise de croître davantage et d’étendre ses opérations. »

Paulo de Bolle, Directeur mondial des Institutions financières de l’IFC, déclare : « En ajoutant TerraPay au portefeuille croissant des investissements fintech de l’IFC, nous soutenons l’entreprises dans son développement et son expansion, tout en aidant à baisser les coûts et rationaliser le processus d’envoi de fonds pour les particuliers. Les fintechs comme TerraPay jouent un rôle vital dans l’accroissement de l’inclusion financière dans les marchés émergents. »

« Nous sommes heureux d’unir nos efforts à un remarquable groupe d’investisseurs et une superbe équipe pour les prochaines étapes de l’aventure de TerraPay, » explique Cyril Collon, General Partner de Partech. « Nous avons été impressionnés par la plateforme à la pointe de la technologie développée par les équipes de TerraPay. Cette plateforme jouera un rôle clef dans l’atteinte des objectifs d’interopérabilité nécessaires pour une véritable inclusion financière. L’impact pour les clients finaux est d’ores et déjà massif en termes de qualité de service, fiabilité et vitesse. »

Depuis la création de TerraPay, ses fondateurs se sont attachés à développer : (i) une plateforme technologique robuste, évolutive et agile ; et (ii) la conformité et l’acquisition des licences de paiement intermédiaire et de transfert d’argent. TerraPay a noué des partenariats avec des grandes entreprises de transfert d’argent comprenant Western Union, Visa, Xpress Money, MoneyTrans, Paga, Ria, Instant Cash, Ripple et MoneyGram.

Manoranjan Mohapatra, Chief Executive Officer de Comvivadit : « Nous sommes fiers du progrès effectué par TerraPay au cours des cinq dernières années. La philosophie à l’origine de toutes nos incubations est de créer de la valeur pour nos clients, notre communauté, nos actionnaires et nos employés. La solution dans laquelle nous investissons doit créer de la valeur au sein de l’entreprise Comviva ou grandir pour atteindre sa vision du produit ; tout en générant une valeur significative pour les actionnaires. Les développements de TerraPay s’inscrivent dans cette logique sous-jacente. »

TerraPay a été conseillée par l’équipe de M&A en fintech de la banque d’investissement spécialisée Kempen & Co et Van Doorne, un cabinet d’avocats basé au Pays-Bas.