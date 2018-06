Paytweak, fintech créée en 2015 par Thierry MEIMOUN (aux côtés de Brigitte Macron) et accéléré par des partenariats bancaires, notamment avec BNP Paribas, est une plateforme de paiement « Software as a Service » (SaaS) agile et ergonomique, au service de tous les métiers et des décideurs engagés dans une logique d’optimisation de leurs moyens de paiement.

Elle permet de réduire considérablement les délais de paiement grâce à ses fonctionnalités innovantes et de recevoir les fonds directement en banque, sans commission ni intermédiaire. La solution apporte un gain de temps incroyable aux équipes et propose une véritable expérience utilisateur. La solution de paiement permet d’accélérer la transformation numérique et d’offrir un avantage concurrentiel sur le marché (avec une augmentation significative du chiffre d’affaires).

La plateforme Paytweak est une véritable ligne d’assemblage, qui permet de gérer, analyser et sécuriser des liens de paiement jusqu’à la banque du marchand. Cette plateforme « tout en un » permet une collaboration fluide entre les différents acteurs de la force de vente de l’entreprise.

1 M€ pour se développer à l’international, renforcer son équipe et l’offre produits

En 2017 Paytweak a levé 700 000 euros qui ont permis de structurer son offre de produits et services, de signer de nombreux clients et d’organiser son équipe. La société qui s’est aussi installée à « Station F » a recruté 10 personnes en 2017.

Son modèle de partenariat « Gagnant-gagnant » avec des banques qui ont fait le choix de collaborer avec lesfintech plutôt que de les imiter, permet de développer des technologies et des services qui redéfinissent le monde du paiement et de la banque.

Ce nouveau tour de table s’effectue avec pour nouvel entrant une holding financière géré par un family office. « Ce tour de table n’est qu’un étage de la fusée. Nous sommes la seule plateforme de paiement qui offre autant de fonctionnalités directement connectées à la banque. C’est une nouvelle étape pour Paytweak qui, depuis ses origines, appuie sa stratégie de développement et base sa croissance sur la confiance de ses clients, investisseurs et partenaires. » déclare Thierry Meimoun, Fondateur et Président de Paytweak. Il ajoute : « Nous projetons d’ouvrir des bureaux Outre-Atlantique, de tripler nos revenus, de quadrupler notre nombre de clients et continuerons pour cela à recruter activement des profils de qualité ».