La première néo-bourse pour le financement en fonds propres

Lancée en 2019, Kriptown est la néo-bourse permettant à des start-ups et des PMEs de réaliser leurs opérations de financements en fonds propres grâce à un processus de sélection, une tarification et une infrastructure de marché qui leur sont adaptés.

Une levée de fonds pour soutenir un plan de développement ambitieux

Pour Kriptown, ce tour de table est une étape importante dans son ambition de devenir la référence sur ce marché de près de 23 Mds €, sans concurrent majeur sur le financement en fonds propres des Start-ups et PMEs en Europe. Cette levée de fonds va rapidement permettre à la Fintech, avec le soutien opérationnel et financier du fonds d’investissement Accurafy 4, de :

Se développer en France et en Europe, à commencer par le Luxembourg ; Financer l’ouverture de nouvelles néo-bourses régionales et de renforcer les marchés locaux ;

Accélérer la pénétration du marché grâce à un effort soutenu sur les sujets de marketing et de roadmap.

Des débuts très prometteurs

La Fintech est convaincue qu’il est indispensable de trouver des solutions pour renforcer les fonds propres des startups et des PMEs régionales. Elle a d’ores et déjà noué un partenariat avec la Région Grand Est - accord entériné au conseil régional - pour faire renaître leur bourse régionale (Europa) début 2022. Kriptown envisage d’ouvrir 5 bourses régionales en France d’ici 2023.

Plus de 2 000 opérations ont été passées sur le marché secondaire, près d’une vingtaine de projets sont actuellement en phase de présélection et de due-diligence pour un lancement premier trimestre 2022. Depuis son lancement, une dizaine de projets de levées de fonds ont été lancés, pour des startups parmi lesquelles des entreprises à forte visibilité comme Leocare, qui a réalisé une levée de fonds de 110 M$ en novembre 2021.

Réduction de l’empreinte carbone

En ligne avec la philosophie du fonds Accurafy 4 (« Invest for Good »), Kriptown, qui compense déjm l’intégralité des émissions CO2 de ses 25 serveurs, a décidé dans le cadre de cette levée de fonds de calculer son empreinte CO2 avec EcoTree (autre participation d’Accurafy 4). Sur cette base, les investisseurs ayant participé à ce tour de financement ont pu compenser l’intégralité des émissions résiduelles de Kriptown.

Mark Kepeneghian, co-fondateur et CEO de Kriptown, a déclaré : « Ce partenariat avec Accurafy 4 constitue un formidable tremplin pour Kriptown. Nous avons en effet pour ambition de devenir le pont entre les PMEs et les investisseurs, en répondant à leurs principales problématiques respectives : pour les premières le besoin de renforcer leurs fonds propres et de diminuer leur ratio d’endettement qui a explosé suite à la crise sanitaire et aux PGE ; pour les seconds la nécessité de dynamiser l’épargne dont une trop grande partie est rémunérée en dessous de l’inflation. »

Frédéric Caron et Christophe Pechoux, Managing Partners d’Accurafy 4, ont ajouté : « Nous sommes très fiers de compter Kriptown parmi nos participations et avons de fortes ambitions en France et en Europe pour cet acteur très prometteur et en avance sur son marché. Nous allons notamment mettre à disposition du management de Kriptown notre réseau de manière à booster l’attractivité de la plateforme auprès des investisseurs et des entreprises en région. »