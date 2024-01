La mission de John Korter consiste à accélérer le développement en Europe, qui représente à ce jour environ 16% des encours de LFDE hors de France. Ce développement est également une priorité stratégique pour LBP AM, qui s’appuiera notamment sur les plateformes développées par LFDE dans 9 pays européens – Allemagne, Autriche, Benelux, Suisse, Italie, Espagne et Portugal – depuis plus d’une dizaine d’années dans certaines zones. Le nouvel ensemble vise à se positionner comme un leader européen de la gestion de conviction multi-spécialiste et de la finance durable. Les encours consolidés du groupe s’élèvent à 67,8 milliards d’euros à fin décembre 2023.

Olivier de Berranger, Directeur Général de La Financière de l’Echiquier - LFDE, déclare : « La création du poste de Directeur des ventes européennes reflète nos ambitions. L’accélération de notre développement international est au cœur de la stratégie que nous partageons avec LBP AM. Notre offre, couvrant désormais de nombreuses classes d’actifs cotées et non cotées, nous permet de répondre aux besoins de l’ensemble des typologies de clients européens. L’expertise européenne de John Korter sera déterminante, nous en sommes convaincus. »

John Korter, Head of European Sales de LFDE, ajoute : « Je suis impatient de relever ce nouveau défi. Depuis plusieurs années, LFDE a su exporter son savoir-faire forgé sur les segments des small & mid cap, de l’investissement responsable et de la gestion thématique. La profondeur de gamme offerte par la nouvelle LFDE enrichit encore ce savoir-faire, notamment sur le marché du crédit et les actifs réels. Notre stratégie se concentrera dans un premier temps sur les pays germanophones, la Belgique et le Luxembourg, ainsi que l’Espagne et l’Italie. »

A propos de John Korter

John Korter débute son parcours en 1995 auprès de la Société Générale Luxembourg comme trader de devises. Il a forgé une expérience robuste des marchés allemand, autrichien, suisse et luxembourgeois, notamment au sein de Carmignac Gestion Luxembourg (2005-2012) puis chez Ethenea (2012-2018). Il rejoint LFDE en 2018 en qualité de Country Manager pour l’Allemagne et l’Autriche. Il est nommé Head of European Sales en 2024. Germano-belge, John est diplômé de l’Université de Trier (Allemagne) et de l’Ecole de management européen de Strasbourg.