Après l’Ecole de l’ISR by LFDE, cette initiative innovante s’inscrit dans la volonté de la société de gestion de contribuer à plus grande échelle à un enjeu de pédagogie financière prioritaire.

Disponible à partir du 1er octobre 2020, cette série de podcasts novateurs, intitulée "Un pied devant l’autre", invite à découvrir les enjeux de la finance responsable et à explorer, grâce à un panel d’experts, différents thèmes de l’investissement responsable, de la gouvernance des entreprises aux labels en passant par l’investissement à impact.

Au fil des épisodes, Coline Pavot, Responsable de la Recherche ESG de LFDE, s’entretient avec un panel d’experts, parmi lesquels le Directeur des Ressources Humaines et de la RSE du groupe ELIS, un représentant du Forum pour l’Investissement Responsable et la directrice générale de Novethic.

Cette série de podcasts est accessible à tous sur les grandes plateformes de podcasts – Spotify, Apple Podcast, Deezer, Soundcloud, Google Podcast, Youtube …

Coline Pavot, Responsable de la Recherche ESG de LFDE, déclare : " Nous souhaitons éclairer et accompagner les auditeurs afin de leur donner les clefs pour investir de façon responsable en choisissant des produits à la démarche sincère, et de leur démontrer qu’il est possible d’aligner leurs valeurs avec leurs investissements. LFDE remercie sincèrement tous les experts qui ont contribué à cette nouvelle aventure pédagogique à ses côtés."