La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce la nomination de Thibault Cassagne au poste d’Ingénieur Patrimonial Senior, effective le 1er janvier 2022. Cette création de poste, qui structurera l’expertise fiscale et juridique de l’accompagnement des clients, s’inscrit dans le cadre du développement de la Gestion Privée, l’une des priorités de l’année 2022 pour LFDE.

Dirigée par Bertrand Merveille, Directeur général délégué, la Gestion Privée de la société est constituée d’une équipe de 25 personnes, dont 16 gérants privés [1]. Ce segment historique de clientèle a connu une forte accélération au cours des deux dernières années, avec près de 900 foyers supplémentaires [2].

Bettina Ducat, Directrice Générale de La Financière de l’Echiquier, déclare : « La satisfaction de nos clients est une priorité absolue pour LFDE et nous sommes fiers de la renforcer en permanence. L’arrivée de Thibault Cassagne s’inscrit dans cette dynamique de développement de la gestion privée, joyau historique de notre maison. Notre accompagnement est complet et se fonde sur la proximité et la disponibilité de nos gérants privés. Nos expertises plurielles, qui s’enrichissent ainsi d’un conseil fiscal haut de gamme, se conjuguent à une offre qui s’étoffe en permanence, au-delà du strict périmètre coté. Le renforcement de notre gestion privée et de la qualité de notre service est l’un de mes enjeux stratégiques pour les années à venir. »

Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué en charge de la Gestion Privée, ajoute : « Nous sommes heureux d’accueillir Thibault Cassagne au sein de la Gestion Privée de La Financière de l’Echiquier. Son expérience enrichira notre savoir-faire et consolidera notre expertise, au service de nos clients particuliers. »

A propos de Thibault Cassagne, Ingénieur Patrimonial Senior

Diplômé de l’Université Paris Dauphine d’un Master 2 en Droit du Patrimoine professionnel, Thibault Cassagne obtient le premier prix du Grand prix de l’ingénierie du concours de l’Agefi en 2013. Il intègre LFDE en janvier 2022 en qualité d’Ingénieur Patrimonial Senior. En parallèle, Thibault Cassagne est chargé d’enseignement en à la KEDGE Business School ainsi qu’en Master Ingénierie Patrimoniale à l’Université de Caen Basse-Normandie.