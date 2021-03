A la tête d’une équipe de 5 personnes, et sous la responsabilité de Bettina Ducat, Directrice Générale, Marco Negri a pour mission d’accélérer le développement des encours de LFDE dans le pays auprès d’une clientèle Retail, Wholesale, de Banques privées, et d’institutionnels, et d’accroître la notoriété de la marque en Italie.

Sur ce marché historique pour la société de gestion, LFDE renforcera notamment son offre actions internationales et thématiques et portera son ambition en Investissement Responsable et en Investissement à impact encore plus loin.

Bettina Ducat, Directrice Générale de La Financière de l’Echiquier, déclare : « Nous accélérons notre développement, partout en Europe. Nous sommes très heureux d’accueillir Marco Negri, dont la solide expérience de la gestion d’actifs et la maîtrise des spécificités du marché italien seront des atouts pour intensifier notre dynamique commerciale (au-delà des frontières de la France). L’élan est donné, La Financière de l’Echiquier s’entoure des meilleurs talents pour devenir un acteur de référence de la gestion d’actifs en Europe. »

Marco Negri, Responsable pays pour l’Italie, ajoute : « C’est pour moi un nouveau défi passionnant et je suis très heureux de rejoindre La Financière de l’Echiquier à cette étape de son développement pour l’aider à grandir sur un marché stratégique que je connais très bien. L’énergie et l’ambition de La Financière de l’Echiquier sont très stimulantes. »

A propos de Marco Negri |Responsable pays pour l’Italie

Diplômé de l’Université Bocconi, Marco Negri débute en 2004 chez Dexia Asset Management en Italie comme chargé de relations clients, avant d’intégrer en 2006 UBS Global Asset Management, en tant que Senior Client Relationship Manager. En 2009, il devient Directeur de l’activité Wholesale, puis est nommé Head of Business Development. En 2010, il rejoint Legg Mason Global Asset Management à cette même fonction et devient Responsable Pays pour l’Italie en 2011, puis Head of Southern Europe en 2017. Marco Negri intègre La Financière de l’Echiquier en mars 2021 en qualité de Responsable Pays pour Italie.