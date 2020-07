La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce l’arrivée de Bettina Ducat, au poste de Directrice Générale. Cette nomination, effective depuis le 1er juillet 2020, ouvre une nouvelle page pour la société de gestion dont la Gouvernance évolue afin de s’adapter aux nouveaux enjeux de LFDE. La création d’un Comité de Direction Générale, ainsi que d’un Comité Exécutif, marque cette nouvelle étape.

Nommée Directrice Générale de LFDE et Directrice Générale Déléguée en charge de l’Asset Management du Groupe Primonial, Bettina Ducat a pour mission d’accélérer l’internationalisation de LFDE et l’essor de l’ISR, ainsi que d’intensifier la conception et le développement de solutions financières responsables et innovantes.

Au sein du Comité de Direction Générale, elle travaille en étroite coopération avec Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué en charge de la Gestion d’Actifs, et Bertrand Merveille, Directeur Général Délégué en charge du développement Retail.

LFDE annonce par ailleurs 3 nominations internes : Elsa Scoury est nommée Directrice des Opérations, Caroline Farrugia, Directrice de la Conformité et du Contrôle Interne, et Edouard Duffour, Secrétaire Général en charge des Finances, des Opérations, de l’IT et des Moyens Généraux.

Le Comité Exécutif de LFDE est quant à lui composé des membres du Comité de Direction Générale ainsi que de :

Edouard Duffour, Secrétaire Général

Anne-Laure Gelot, Directrice Marketing & Communication

Elsa Scoury, Directrice des Opérations

Caroline Farrugia, Directrice de la Conformité et du Contrôle Interne

Robert Véla, Directeur Commercial Institutionnels & Grands Comptes France

Stéphane Vidal, Président du Conseil d’administration de LFDE et Président du Groupe Primonial déclare : « Bettina est une femme de convictions, dotée d’un grand leadership. Nous sommes ravis de l’accueillir à la tête de LFDE. Sa grande expérience de la gestion d’actifs sera un levier pour accélérer le déploiement de notre stratégie internationale. Les performances avérées de la gestion, le renforcement de la gouvernance de LFDE et la mise en place de cette nouvelle équipe dirigeante sont de solides atouts pour le futur. »

Bettina Ducat, Directrice Générale de LFDE, déclare : « Je suis très heureuse de rejoindre cette maison de référence, reconnue dans notre industrie, d’intensifier son développement international et sa dynamique commerciale, mais aussi de porter son ambition ISR encore plus loin. Je suis persuadée que LFDE est taillée pour ces défis et que sa performance et son savoir-faire permettront de poursuivre les gains de parts de marché amorcés en Europe. »

Parcours de Bettina Ducat

Diplômée de l’EM Lyon, Bettina Ducat débute sa carrière en 2001 en tant que consultante en stratégie pour Accenture. Elle rejoint AXA IM en 2006 dont elle intègre le Management Board en 2018 et prend la direction de la Distribution Monde au sein d’AXA IM en janvier 2019.