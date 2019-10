Avec plus de 4 milliards d’euros d’encours sous gestion pour le compte des clients Institutionnels et Grands Comptes, LFDE est aujourd’hui un acteur de référence pour cette clientèle et dispose d’une offre complète visant à lui offrir le meilleur de sa gestion de conviction.

« Je suis très heureux d’accueillir Sébastien Dhondt au sein de l’équipe. Son expérience est en parfaite adéquation avec notre ambition de développement sur cette clientèle » a déclaré Robert Vela, Directeur Commercial Institutionnels et Grands Comptes, LFDE.

À propos de Sébastien Dhondt

Sébastien Dhondt a commencé son parcours chez Gemini IM à Londres, avant de rejoindre Neuflize OBC Investissements en 2011. En 2014, il est nommé Responsable Grands Comptes à Paris et à Londres pour ABN AMRO Investment Solutions.

Sébastien est diplômé d’un Master en finance de l’ESCEM School of Management.