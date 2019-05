La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce la nomination de Massimo Corneo, effective depuis le 13 mai 2019, en qualité de Responsable de la distribution en Italie, auprès d’Alessandro Arrighi, Country Manager.

Installée dans ce pays depuis plus de 13 ans, LFDE y déploie une gamme essentiellement actions et diversifiés, renforcée sous l’impulsion du partenariat noué entre LFDE et le groupe Primonial, de solutions de taux.

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Massimo, qui dispose d’une expérience étoffée de la gestion d’actifs » a déclaré Alessandro Arrighi, Country Manager pour l’Italie. « Son expertise et sa séniorité s’inscrivent parfaitement dans notre projet de développement, et seront des atouts supplémentaires pour intensifier notre présence sur ce marché stratégique, tout particulièrement dans les secteurs de la banque privée et de la gestion de patrimoine. »