La Financière de l’Echiquier annonce le lancement d’Echiquier Agenor Euro Mid Cap, destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Cette solution est emblématique du savoir-faire de stock-picking que La Financière de l’Echiquier met en œuvre depuis 28 ans, pour identifier les petites et moyennes valeurs créatrices de valeur.

Lancée fin décembre 2018 sous forme de FIA [1] et transformée le 1er mars 2019 en FCP UCITS [2] cette solution est gérée par l’équipe d’Echiquier Agenor Mid Cap Europe. Elle applique un processus d’investissement identique sur l’univers des valeurs moyennes de croissance de la zone euro.

La Financière de l’Echiquier gère un encours de près de 2 milliards d’euros sur les micros, petites et moyennes valeurs européennes [3].

« Notre équipe dédiée aux small et mid cap parcourt l’Europe et notamment la zone euro à la recherche de belles histoires de croissance au sein d’un univers peu couvert par les analystes » a déclaré Christophe Mianné, Directeur Général de La Financière de l’Echiquier. « Son expertise rare et reconnue a une spécificité : ses prises de décisions sont toujours collégiales. »

« La réussite du processus d’investissement tient au travail d’équipe : cinq personnes travaillent ensemble pour sélectionner les beaux modèles de croissance » a ajouté José Berros, gérant small et mid cap. « Les rencontres avec les managers sont déterminantes pour comprendre les stratégies sur nos horizons d’investissement. »