Après 12 années d’expertise ISR, LFDE a décidé de renforcer son engagement en faveur de l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance en étendant sa portée. 100% des valeurs détenues en portefeuille recevront une notation ESG, un projet d’intégration ESG à grande échelle qui vise à rapprocher au fil du temps les pratiques de l’ensemble de la gamme de fonds avec celles déployées au cœur de la gestion des fonds labélisés ISR, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact.

La méthodologie propriétaire conçue par LFDE dès 2007 s’est enrichie au fil du temps, conservant le même point d’ancrage, l’attention particulière accordée à la gouvernance. Cette méthode originale, appliquée de façon systématique et rigoureuse aux valeurs présentes dans les fonds ISR, a été adaptée afin de permettre d’analyser 100% des valeurs investies dans les autres fonds de la gamme. A ce jour elle, s’applique à 94% [1] des valeurs en portefeuille (63 % au 31.12. 2017).

Cette nouvelle ambition mobilise l’ensemble de l’équipe de gestion, accompagnée par l’équipe ISR, dirigée par Sonia Fasolo, et composée de 4 personnes aux profils complémentaires.

« L’ISR est un engagement ancien pour La Financière de l’Echiquier. Nous sommes fiers de la portée de cette nouvelle ambition, un défi qui mobilise toute l’équipe de gestion et traduit notre conviction la plus forte : les entreprises vertueuses sur les enjeux ESG sont aussi les plus performantes sur le long terme » a déclaré Didier Le Menestrel, Président de LFDE.

« Notre engagement ISR résulte de notre démarche d’investisseur responsable, une démarche structurée et particulièrement rigoureuse. L’objectif de 100% d’intégration ESG que nous nous étions fixé en 2018 est en passe d’être atteint. J’en suis très heureux. Nos atouts, que sont une analyse extra-financière interne, et l’expertise de notre équipe ISR nous ont permis de franchir cette étape. Nous irons encore plus loin. » a ajouté Christophe Mianné, Directeur Général de LFDE.