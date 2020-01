Cette opération, réalisée en partenariat avec Intermediate Capital Group (ICG), a été présentée aux instances représentatives des personnels du Groupe Picard Surgelés et soumise à l’approbation de l’Autorité de la concurrence. Cette dernière a autorisé l’opération sans condition (décision 20-DDC-06 du 15 janvier 2019), en concluant à l’absence de risque d’effet anticoncurrentionnel.

C’est avec une grande fierté que cette famille d’entrepreneurs entre au capital de Picard Surgelés. Elle partage avec cette dernière de fortes convictions : le goût du commerce, l’innovation au service du client et l’amour du produit. Plus encore, la Famille Zouari est convaincue que Picard Surgelés est une réponse pertinente et d’avenir à l’évolution des modes de vie et de consommation.

Moez-Alexandre Zouari a déclaré : « J’ai hâte de travailler aux côtés des équipes Picard. Ensemble, nous allons réussir à porter plus loin encore cette magnifique enseigne qui a inventé le « surgelé plaisir ». Cette marque centenaire et emblématique, aimée de tous les Français, doit continuer à apporter des réponses concrètes aux grands défis que sont le gaspillage, la préservation des ressources naturelles, le mieux manger, … En tant que leader du surgelé, nous devons nous saisir de tous ces sujets avec audace, exigence et engagement. C’est la force et l’éternelle jeunesse de Picard. »