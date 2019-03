Au cours de l’exercice 2018, Familypark a réalisé un chiffre d’affaires de 19,1 M€ et un EBITDA de 6,8 M€. Il a accueilli 716 000 visiteurs, dont environ 30% de Hongrois et de Slovaques. C’est un parc régional de qualité, dont les infrastructures et les installations sont compatibles avec les exigences de la Compagnie des Alpes. Il a bénéficié au cours des derniers exercices d’un niveau d’investissements qui lui permet d’offrir un produit ayant toutes les qualités intrinsèques du portefeuille des sites du Groupe.

Familypark jouit d’une bonne réputation et ses notes de satisfaction sont élevées, ce qui reflète à la fois la qualité de l’actif et un positionnement conforme à la stratégie menée par la Compagnie des Alpes. Il se situe dans une zone de chalandise importante (7 millions de résidents à moins de 2 heures de voiture) dans une région où il n’y a pas de concurrence directe. Par ailleurs, le parc dispose d’un réel potentiel de développement compte tenu des 13 hectares de réserve foncière qui le jouxtent.

Le montant de l’acquisition fait ressortir une valeur d’entreprise de 72,5 M€. Familypark sera comptabilisé dans la BU Destinations de loisirs à partir du 1er avril et sera relutif, en termes de marge d’EBITDA, sur celui de la BU.

Pour Dominique Marcel, Président-directeur général, « cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la ligne stratégique que le Groupe déploie depuis plusieurs années dans ses parcs. Elle vient renforcer la couverture géographique d’un portefeuille de parcs très cohérent. Nous sommes donc très heureux d’accueillir Familypark parmi nos sites. Dans ce contexte, le Groupe va poursuivre ses efforts pour saisir les opportunités d’acquisition créatrices de valeur ».