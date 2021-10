Le bitcoin évolue dans une fourchette comprise entre 34 000 et 38 000 €.

Le géant des médias sociaux Twitter a annoncé qu’il prévoyait de mettre en place une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de verser des pourboires en bitcoins à leurs créateurs de contenu préférés.

Le prix de l’ETH a été repoussé à hauteur de 2 700 €.

Le groupement minier d’ETH Sparkpool a annoncé mettre fin à toutes ses activités en Chine à partir du 30 septembre.

L’Autorité Monétaire Royale du Bhoutan s’associe à Ripple pour le pilotage d’une éventuelle monnaie numérique par la banque centrale du royaume.

Cardano a annoncé un partenariat stratégique avec Chainlink (LINK) à l’occasion du Cardano Summit 2021.

Cette semaine s’est avérée être une véritable montagne russe pour le marché des crypto-monnaies, suite à une nouvelle vague d’incertitude en provenance de la Chine. Le bitcoin et les principaux altcoins ont en partie récupéré les pertes résultant de la répression réglementaire de la Chine le 24 septembre avant de plonger à nouveau lundi. Le résultat a donné lieu à des transactions à l’intérieur d’un large biseau descendant que le bitcoin avait formé depuis le début du mois de septembre. Le marché des crypto-monnaies a principalement absorbé la vente liée aux événements qui ont commencé une semaine plus tôt avec l’affaire Evergrande, ce qui suggère que les investisseurs à long terme utilisent probablement le creux pour accumuler. L’indice Crypto Fear & Greed se situe juste au-dessus de 20 points, ce qui indique une peur extrême chez les investisseurs.

Le prix du bitcoin évoluait dans une fourchette comprise entre 34 000 et 38 000 €, avec la plupart des altcoins qui ont suivi la tendance. L’annonce de mesures réglementaires plus négatives en Chine a renvoyé le bitcoin vers ses plus bas niveaux de soutien, l’ensemble du marché ayant perdu des milliards en quelques heures. Les dernières nouvelles en provenance du pays ont indiqué que toutes les transactions de crypto-monnaies sont interdites.

La Chine a sanctionné les crypto-monnaies à de multiples reprises dans le passé, et presque à chaque fois les prix ont baissé mais se sont rapidement redressés juste après. La chute des prix a été importante, mais il convient de noter que les chiffres à long terme sur la chaîne restent fermement positifs, indiquant potentiellement qu’il pourrait s’agir d’une opportunité d’achat à la baisse une fois que le prix du bitcoin aura trouvé un soutien. La capitalisation boursière du bitcoin est passée sous la barre des 800 milliards d’euros, tandis que sa domination avoisinait les 43 %, la plupart des altcoins ayant encore plus souffert. Malgré cela, les fondamentaux restent solides et les nouvelles positives continuent d’affluer sur le marché. Parmi toutes ces nouvelles, le géant des médias sociaux Twitter a annoncé qu’il prévoyait de mettre en place une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de verser des pourboires en bitcoins à leurs créateurs de contenu préférés.

La répression chinoise a fait chuter le groupement minier de l’Ethereum - La plupart des principaux altcoins tentent de trouver un appui et sont confrontés à une vente à des niveaux plus élevés, ce qui suggère que le marché pourrait rester dans la même fourchette pendant quelques jours de plus. Le prix de l’ETH a été repoussé à hauteur de 2 700 € et il peine toujours à atteindre la résistance supérieure dans une formation en biseau.

Le groupement minier d’ETH Sparkpool a annoncé qu’il avait cessé d’accepter de nouveaux participants en Chine continentale. En outre, l’organisation met fin à toutes ses activités en Chine à partir du 30 septembre. Basé à Hangzhou, en Chine, Sparkpool est le deuxième plus grand groupement minier pour l’Ethereum, responsable de plus de 20 % du taux de hachage total du réseau.

Ripple lance un fonds de 215 millions d’euros pour intégrer les NFT dans le registre XRP - L’Autorité Monétaire Royale du Bhoutan s’associe à Ripple pour le pilotage d’une éventuelle monnaie numérique par la banque centrale du royaume. Ripple Labs permettra au Bhoutan d’utiliser une technologie MNBC à registre privé qui permettra à sa banque centrale de déployer une monnaie numérique. La technologie MNBC de Ripple s’appuie sur une version privée du grand livre public et open-source XRP qui permet un meilleur contrôle de l’émission, de la gestion, de la confidentialité et de la validation par rapport à une blockchain publique. En plus de cette grande nouvelle, Ripple Labs a également annoncé qu’elle se lançait dans le secteur en pleine expansion du NFT. La société de traitement des paiements va ouvrir un nouveau fonds d’une valeur de 215 millions d’euros pour soutenir la construction de projets de jetons non fongibles (NFT) sur son grand livre XRP. Le prix du XRP évolue parallèlement aux principaux altcoins et suit simplement le Bitcoin dans une fourchette de négociation.

Le prix a testé le soutien à 0.76€ à plusieurs reprises mais les haussiers ont été écartés dans leurs tentatives de le faire monter.

Cardano a annoncé un partenariat stratégique avec Chainlink (LINK) - C’était un week-end très important pour la communauté Cardano (ADA) qui s’est réunie à l’occasion du Cardano Summit 2021. InputOutput (IOKH), la société à l’origine de Cardano, a annoncé un partenariat stratégique avec Chainlink (LINK) pour fournir une intégration de solutions oracles aux développeurs de contrats intelligents. Ce partenariat permettra à Cardano d’intégrer les oracles de Chainlink afin d’aider les développeurs qui se préparent à créer des contrats intelligents pour des applications financières décentralisées (DeFi). Le sommet a également donné lieu à plusieurs annonces et accords de partenariat stratégique entre Cardano et d’autres entités. Cardano a notamment conclu un partenariat avec l’un des plus grands services de télécommunications des États-Unis d’Amérique, DISH telecom services, une entreprise figurant dans le classement Fortune 500 et qui compte plus de 19 millions de clients.

Malgré ce mois en dents de scie, le sentiment général reste haussier sur une échelle de temps plus longue et il n’y a pas encore de signe de retour vers un marché baissier. Les fondamentaux restent solides et les données graphiques restent en hausse. Les sommets majeurs du marché se présentent lorsque le sentiment général devient extrêmement haussier, que les fonds sont entièrement déployés et que la cupidité est au plus haut niveau. Rien de tout cela ne se produit actuellement, ce qui suggère que les cryptomonnaies ont encore un potentiel de croissance.