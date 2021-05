Cet investissement, complété par la mise en place d’une dette bancaire structurée, va permettre au groupe de réaliser l’acquisition d’une clinique psychiatrique située à Mougins et de financer les travaux d’extension de son site historique de Pégomas pour augmenter sa capacité d’accueil de 30% au cours des prochaines années.

La Chery est un groupe familial indépendant du secteur médico-sanitaire fondé il y a plus de 30 ans à Pégomas. Dirigé aujourd’hui par Astrid et Alexandre Meyer, le Groupe est spécialisé d’une part dans les soins de suite et de réadaptation polyvalents à orientation gériatrique, qui assurent une prise en charge après un épisode médical aigu, un accident de la vie ou encore une intervention chirurgicale, et d’autre part, dans les soins de réadaptation nutritionnelle, pour la prise en charge de toute pathologie liée à la nutrition, principalement l’obésité et le diabète.

Afin d’accompagner ses patients, La Chery s’appuie sur un site à Pégomas composé d’une maison de retraite médicalisée, d’une clinique de soins de suite et de réadaptation qui dispose de deux spécialités : la rééducation nutritionnelle et le soin de suite polyvalent, ainsi que d’un site consacré aux hospitalisations de jour en rééducation nutritionnelle implanté à Nice. En complément, le Groupe détient et gère une clinique de soins de suite et de réadaptation spécialisée dans les affections du système digestif, métabolique et endocriniens, les affections du système nerveux, les affections de l’appareil locomoteur et de l’appareil cardio-vasculaire. Située à Nouméa-Koutio en Nouvelle-Calédonie, la clinique dispose d’une capacité de 80 lits et de 20 places d’hospitalisation de jour.

Sur l’ensemble de ses établissements, La Chery dispose d’une capacité d’accueil globale de 333 lits dont 257 en hospitalisation complète et 76 places en hospitalisation de jour. Il s’appuie sur plus de 300 professionnels de santé qui prennent en charge plus de 3 000 patients chaque année.

Augmenter sa capacité d’accueil et optimiser la qualité de soins aux patients

L’opération de renforcement des fonds propres de la société conduite par iXO Private Equity et Bpifrance permet de soutenir La Chery dans ses différents projets de développement au service des patients.

Le Groupe entend tout d’abord financer des travaux d’extension sur son site historique de Pégomas qui permettront la création de 24 chambres d’EHPAD, 14 lits en unité d’hébergement renforcé et 20 places en hospitalisation de jour en psychiatrie. La Chery prévoit également de créer une crèche de 30 à 40 berceaux et de lancer un atelier de production de pâtisseries à indice glycémique modéré, dans la continuité de son travail de réadaptation et d’accompagnement nutritionnels. Par ailleurs, cette opération donne les moyens au Groupe de financer l’acquisition de La Grangéa, une clinique psychiatrique d’une capacité de 67 lits située à Mougins.

Réalisé dans un périmètre géographique qui facilite la gestion des personnels et des patients, l’ensemble de ces projets de développement va créer de fortes synergies entre les différentes activités pour permettre au Groupe d’optimiser la qualité des soins auprès des patients.

A horizon 2023, La Chery disposera en métropole d’une capacité d’accueil de 458 places et renforcera ainsi son positionnement d’acteur incontournable dans la prise en charge de la dépendance temporaire ou de plus longue durée dans les Alpes-Maritimes.

Astrid et Alexandre Meyer, dirigeants du Groupe La Chery : « Nous sommes très heureux d’avoir trouvé en iXO Private Equity et Bpifrance des équipes dont les valeurs font échos aux nôtres et dont la vision de long terme est parfaitement adaptée aux enjeux de notre secteur. Grâce à leur accompagnement nous disposons aujourd’hui de tous les moyens nécessaires pour conforter notre modèle ainsi que notre ancrage local, et répondre ainsi au mieux aux attentes des patients, de leurs familles et de nos équipes en matière de qualité de service. »

Nicolas Charleux, Directeur Associé d’iXO Private Equity : « Cette opération s’inscrit pleinement dans notre stratégie qui vise à nous investir durablement aux côtés d’acteurs indépendants. Positionné dans un secteur aujourd’hui dominé par des grands groupes, La Chery est un groupe familial à forte dimension locale que nous sommes fiers d’accompagner dans ses ambitions de croissance. »

Arnaud Hilaire, Directeur d’Investissement chez Bpifrance : « Bpifrance a co-financé la première phase d’investissement portée par la famille Meyer à l’été 2020. C’est avec le même esprit de soutien au développement et à la croissance que nous accompagnons, en fonds propres cette fois aux côtés d’Ixo, les projets ambitieux portés par Astrid et Alexandre. »