En juin 2020, les liens entre Sir John Cass et le commerce des esclaves sont devenus de plus en plus connus, si bien que l’école et ses parties prenantes ont réfléchi à la cohérence des valeurs de l’école avec de tels liens. L’école a décidé que, conformément à ses valeurs et à ses principes, elle doit se concentrer davantage sur la diversité, l’équité et l’inclusion. Aujourd’hui, elle devient officiellement la Bayes Business School.

La décision de sélectionner le nouveau nom Bayes a été précédée d’une procédure de consultation franche et exhaustive du personnel, des étudiants, des anciens élèves et des partenaires. Thomas Bayes était un théologien et un mathématicien, surtout connu pour le théorème de Bayes : celui-ci suggère que nous nous rapprochons de la vérité en révisant continuellement nos croyances au fil des nouvelles informations entrant en notre possession. C’est ce concept qui motive l’adoption de ce nom.

Parallèlement à ce changement de nom, la Bayes Business School traite plus largement les domaines de l’inégalité et de la participation. Par exemple, plus de deux mille nouveaux étudiants participeront à des ateliers de travail d’équipe inclusifs dans le cadre de leur intégration. Le programme des études fait actuellement l’objet d’une révision complète pour ancrer des valeurs éthiques et socialement responsables dans toute son étendue, afin d’assurer que la Bayes forme des professionnels et des dirigeants d’entreprises qui contribueront à l’élaboration d’un avenir équitable et durable.

La Bayes a également institué un programme de bourse pour les Noirs, étudiants de premier cycle domiciliés au Royaume-Uni, afin d’élargir leur participation. Cette bourse couvrira tous les frais de scolarité et un revenu annuel pour dix étudiants, à partir de la rentrée 2022/23.

Le professeur Paolo Volpin, doyen de la Bayes Business School (anciennement Cass), déclare : « Inspirés par les idées de Thomas Bayes, notre approche en tant que Bayes Business School consistera à avoir le courage de faire les choses différemment. »

« En tant que communauté, nous encouragerons la diversité pour stimuler de nouvelles perspectives et apprendre les uns des autres. Dans la formation, nous enseignerons surtout à nos étudiants comment penser plutôt que quoi penser. Dans la recherche, nous explorerons de nouveaux angles imaginatifs, en posant des questions difficiles, afin de produire des études ayant une influence novatrice sur les entreprises, la société et l’environnement. »

« En substance, nous serons toujours curieux, toujours audacieux et toujours en train d’apprendre. »

Le professeur Anthony Finkelstein, président de la City, University of London, ajoute : « Je suis extrêmement fier du personnel, des étudiants et des anciens élèves, qui ont défendu nos valeurs collectives et accompli un changement difficile avec patience, jugement et réalisme. Je n’en attendais pas moins d’eux, mais c’est un plaisir de le constater. »

« Nous passons désormais à la phase suivante du développement de la Business School : elle impliquera un engagement plus profond dans la pratique, la Cité de Londres et ses professions, imprégnée de l’imagination et de l’énergie créative de Shoreditch et de Clerkenwell. »

« En tant qu’université, la City s’engage à renforcer la position de la Bayes, c’est-à-dire une école de commerce de pointe distinctive à l’international. »

Mme Julia Palca, présidente du conseil de la City, conclut : « La décision de changer le nom de la Business School marque le début d’un nouveau chapitre passionnant et elle reflète les valeurs que nous préservons en tant qu’université. »

« Il s’agit d’une partie importante de nos efforts constants contre l’inégalité raciale dans toute la City, et nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons pour être un lieu d’étude et de travail divers et inclusif. »

Dans le cadre de sa stratégie DEI (diversité, équité et inclusion), la Bayes a établi en 2020 un Conseil de la diversité et de l’inclusion pour diriger et réunir tous les aspects de ses travaux DEI. Elle a également constitué un Groupe consultatif pour l’équité et l’intégration raciale. Celui-ci rassemble des étudiants, des enseignants, des membres du personnel et des anciens élèves issus des communautés noires, asiatiques ou d’autres minorités ethniques (communément appelées BAME [1]) et s’efforce d’améliorer l’avancement et l’expérience des étudiants et du personnel.