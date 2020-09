Aux côtés de 25 institutions financières [1] issues de dix pays et représentant 3 000 milliards d’euros d’actifs sous gestion, la Caisse des Dépôts s’engage ce jour à l’occasion de l’événement consacré à la biodiversité « Nature for Life » de l’Assemblée Générale des Nations Unies, en faveur de la défense de la biodiversité à travers ses activités de financement et d’investissement. En signant le « Finance for Biodiversity Pledge » aux côtés de ces investisseurs, la Caisse des Dépôts appelle les dirigeants mondiaux à inverser la perte de biodiversité d’ici la fin de la décennie et s’engage, d’ici 2024 à développer le dialogue actionnarial sur ces sujets, évaluer ses propres impacts sur la biodiversité, coopérer avec les autres signataires pour partager les données, se fixer des cibles et en rendre compte.

Les signataires reconnaissent que la biodiversité terrestre est à la base de la résilience et du progrès humains, et qu’elle se trouve sous une pression de plus en plus importante. En tant qu’institutions financières, elles soulignent la nécessité de protéger la biodiversité et de stopper la dégradation de l’environnement dans la décennie qui vient, dans la perspective de la Conférence des parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique, qui aura lieu en mai 2021.

Le « Finance for Biodiversity Pledge » est un engagement collectif du secteur financier. Cet appel a été lancé par un regroupement d’institutions financières européennes qui sont des membres actifs de la plateforme d’échange animée par la Commission européenne : « Finance and Biodiversity Community » (F@B Community).

Les 26 institutions financières signataires (banques, gestionnaires d’actifs, assureurs et fonds de pension), qui représentent plus de 3 billions d’euros d’actifs sous gestion, se sont collectivement engagés à collaborer, développer le dialogue actionnarial avec les entreprises qu’elles ont portefeuille sur ces questions et évaluer leur propre impact sur la biodiversité en se fixant des cibles de réduction de leurs impacts négatifs et d’augmentation de leurs impacts positifs et à en rendre compte, d’ici 2024.

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts déclare : « Nous savons qu’il ne peut y avoir d’entreprise en bonne santé, d’économies résilientes et de création de valeur à long terme sans préservation de la nature. Ainsi, protégeons et restaurons ensemble notre environnement, et assurons-nous d’user de nos ressources de manière durable. Nous ferons tous les efforts possibles pour prendre notre part de responsabilité et contribuerons à la protection et la restauration de la biodiversité dans nos activités financières et nos investissements. »