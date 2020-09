Ce nouvel emprunt de référence a été émis à un spread de +18 points de base au-dessus des emprunts d’Etat français interpolés. Les chefs de file de cette opération sont Bank of America, Crédit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, La Banque Postale et Société Générale CIB.

Cette transaction représente la troisième émission ESG de la Caisse des Dépôts, après une obligation verte inaugurale en 2017 et une obligation durable inaugurale en 2019. Cette nouvelle obligation durable permet à la Caisse des Dépôts de renforcer sa présence sur les marchés de capitaux et sa signature ESG au cœur de la stratégie globale du Groupe.

En tant qu’investisseur de long terme, la Caisse des Dépôts est acteur de la transformation de notre pays. Elle mobilise ses ressources et son expertise dans le cadre de son plan de relance pour un développement vert et solidaire qui bénéficie à tous les territoires : https://www.caissedesdepots.fr/enga....

L’émission durable s’inscrit ainsi en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies en contribuant à une transition juste vers la neutralité carbone, au développement du capital humain et à la lutte contre les inégalités sociétales.

Les fonds levés grâce à cette opération permettront de financer des projets verts (à 90%) et sociaux (10%), dans des secteurs fondamentaux :

infrastructures de production et de stockage d’énergie verte et de chaleur ;

immobilier vert ;

transport et mobilité durable ;

centres de données éco-efficients ;

accès au numérique ;

santé et médico-social.

En cohérence avec les engagements de transparence et d’exemplarité qu’elle s’est fixée dans son Document Cadre Obligations Vertes Sociales et Durables, la Caisse des Dépôts a choisi d’apporter un degré de lisibilité supplémentaire en fournissant aux investisseurs la liste exhaustive et nominative des projets éligibles en amont de l’exécution de l’opération obligataire.

L’établissement public publiera annuellement trois rapports :

(i) un avis d’assurance de bonne allocation des flux ;

(ii) un certificat de conformité des projets aux critères d’éligibilité ;

(iii) les indicateurs de performance et d’impact environnementaux et sociaux relatifs aux projets.

Détails de l’exécution

Suite à une série de conférences téléphoniques avec les investisseurs et sur la base de retours positifs de leur part, une émission inaugurale durable d’un montant de 500 millions d’euros et d’une maturité 5 ans a été annoncée au marché le lundi 7 septembre à 14h45 CET avec une première indication de prix autour de + 22 pb au-dessus de l’OAT interpolée.

Le livre d’ordres a officiellement ouvert le lendemain matin à 9h00 CET avec plus de 800 millions d’euros d’ordres collectés (hors intérêts des chefs de file) avec un premier resserrement de l’indication de prix autour de + 21 pb au-dessus de l’OAT interpolée. Le livre d’ordres a continué à croître avec plus de 2,4 milliards d’intérêts (hors intérêts des chefs de file), incluant de nombreux ordres de haute qualité, ce qui a permis à 10h15 CET de resserrer l’indication de prix à un niveau de +19 pb +/- 1 pb au-dessus de l’OAT interpolée.

La transaction de 500 millions d’euros a rencontré un grand succès avec un montant d’ordres supérieur à 3,1 milliards d’euros (hors intérêts des chefs de file) soit une offre d’investissement 6 fois supérieure à l’emprunt obligataire visé, ce qui a permis à la Caisse des dépôts de fixer le prix final à +18 points de base au-dessus de l’OAT interpolée, soit 1 bp moins cher que son niveau secondaire.

Avec cette transaction, la Caisse des Dépôts atteint son livre d’ordres le plus important et le plus granulaire tous benchmarks confondus. La qualité des 110 investisseurs présents témoigne de la notoriété de la signature Caisse des dépôts sur les marchés de capitaux et confirme l’intérêt des investisseurs pour les projets durables poursuivis et soutenus par l’établissement public ainsi que leur appétence pour une signature de qualité sur le marché des obligations Durables.

Termes et conditions