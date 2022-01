Egis crée et exploite des infrastructures et bâtiments intelligents à même de répondre à l’urgence climatique et aux grands défis de notre temps, en permettant un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.

L’arrivée de Tikehau Capital au capital d’Egis constitue une étape majeure pour la réalisation de son plan stratégique, prioritairement axé vers le grand international et visant à positionner Egis dans le top 10 mondial de l’ingénierie avec le doublement de son chiffre d’affaires d’ici à cinq ans. Tikehau Capital entend soutenir l’ambition d’Egis d’être un acteur de référence des infrastructures intelligentes et durables au service de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité et de l’amélioration du cadre de vie des populations. Tikehau Capital soutient également le modèle d’acteur indépendant porté par Egis, tant dans ses activités d’ingénierie que dans celles d’exploitation-maintenance.

A l’issue de l’opération, Tikehau Capital détient, notamment par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition [1], 40% du capital d’Egis. La Caisse des Dépôts conserve une participation de 34% du capital, aux côtés des cadres partenaires et des salariés qui en détiennent 26%, ayant augmenté leur participation de 2%.

Tikehau Capital a lancé le fonds T2 Energy Transition en 2018, qui a pour vocation d’accélérer la croissance des entreprises européennes contribuant à la transition vers une économie bas carbone. Le fonds a annoncé en février 2021 la finalisation de sa levée de fonds pour un montant de plus d’un milliard d’euros. Il a déjà réalisé neuf investissements dans des entreprises actives dans les secteurs de la production d’énergies propres, de la mobilité bas carbone ou encore de l’amélioration de l’efficacité énergétique.

La Caisse des Dépôts, qui a assuré un rôle déterminant dans la création et le développement du groupe Egis, continuera d’accompagner le groupe dans la durée aux côtés de Tikehau Capital, des cadres partenaires et des salariés, avec une participation active à la gouvernance de la société.

« Je me réjouis de l’entrée de Tikehau Capital au capital de notre Groupe qui marque une étape cruciale dans la vie de notre entreprise et de nos collaborateurs. Grâce à Tikehau Capital, nous allons réaliser l’ambition de notre projet stratégique Impact the Future : être un acteur de premier plan pour relever les défis liés au changement climatique et ainsi contribuer à améliorer le cadre de vie des citoyens et des générations futures. L’arrivée de Tikehau Capital aux côtés des investisseurs historiques apportera à Egis des ressources complémentaires pour accélérer notre croissance, favoriser l’élargissement de notre gamme de services et développer plus de solutions innovantes répondant aux nouveaux besoins de nos clients. » a déclaré Laurent Germain, Directeur Général d’Egis.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Caisse des Dépôts et aux salariés actionnaires d’Egis pour accompagner le groupe dans la réalisation de son plan de croissance ambitieux dont les enjeux environnementaux sont une priorité. Egis influe sur la réalisation de nombreux projets de travaux d’infrastructures et sur l’exploitation d’équipements empruntés par des millions d’usagers à travers le monde. L’offre axée sur le développement durable constituera un levier majeur de différenciation pour Egis. Cela permettra au groupe de se positionner parmi les leaders mondiaux des services d’ingénierie. » ont déclaré Emmanuel Laillier, responsable du Private Equity de Tikehau Capital, et Pierre Devillard, Executive Director au sein de l’équipe Private Equity, Tikehau Capital.

Pour Éric Lombard, Directeur Général du Groupe Caisse des Dépôts : « La Caisse des Dépôts est ravie d’accueillir un nouveau partenaire actionnarial de confiance pour accompagner Egis dans la prochaine étape de son développement tournée vers le grand international. La Caisse des Dépôts continuera d’accompagner le succès d’Egis, premier acteur français de l’ingénierie. Fort de l’engagement de son équipe dirigeante et de l’ensemble de ses salariés, Egis bénéficie de perspectives de croissance exceptionnelles dans l’ensemble de ses métiers, au service de la transformation écologique et de l’aménagement des territoires. »

Thomas Salvant, Président d’Egis Partenaires indique « Les managers actionnaires regroupés au sein d’Egis Partenaires se réjouissent de l’entrée de Tikehau Capital au capital d’Egis : impliqués depuis de nombreuses années dans le développement durable du Groupe, nous aurons à cœur de poursuivre notre développement avec le nouvel actionnaire, tant en France qu’à l’international, pour atteindre plus rapidement nos objectifs de croissance, continuer la diversification de nos expertises au profit de nos clients et de la qualité de nos projets et enfin renforcer notre position d’acteur de premier plan sur la scène internationale. »