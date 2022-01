Grâce à ce nouveau Prêt à Impact, la Caisse d’Epargne encourage les efforts des collectivités locales dans la prise en compte de critères extra-financiers plus ambitieux pour leurs activités. La Caisse d’Epargne a sélectionné sept thématiques sociales (attractivité du territoire, diversité en matière de ressources humaines, mixité sociale) ou environnementales (rénovation des bâtiments énergivores, mobilité décarbonée, lutte contre le changement climatique, protection de l’environnement) correspondant aux spécificités des collectivités locales. A chaque thématique sont associés un ou plusieurs indicateurs permettant de mesurer la performance extra-financière réalisée.

• La ville de Bobigny signe le 1er Prêt Impact Collectivité en France.

D’un montant de 4 millions d’euros et d’une durée de 20 ans, ce prêt à moyen-long terme souscrit par la ville de Bobigny est indexé à un objectif environnemental sur la mobilité décarbonée. La ville s’engage ainsi à verdir son parc automobile (180 véhicules utilitaires, voitures de services, autobus et 2 roues) au rythme de 4% par an.

Chaque année, si l’objectif est atteint, la Caisse d’Epargne Ile-de-France bonifiera le taux d’intérêt et reversera à la collectivité une partie des intérêts payés. Pour Bobigny, la bonification du taux annuel s’établit à 5 points de base. La ville s’engage, par la suite, à reverser cette bonification sur le budget dédié aux associations qui œuvrent pour le bien commun de tous sur son territoire. Si l’objectif n’est pas atteint, la collectivité payera le taux contractuel de base.

Sébastien De Vanssay, Directeur des Clientèles Institutionnelles de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, souligne : « La Caisse d’Epargne Ile-de-France a vocation à accompagner la transition écologique. Depuis le début de l’année, nous avons réalisé 175 millions d’euros de financement à impact environnemental et social dans le cadre de notre première offre dédiée au logement social. Aujourd’hui, nous innovons en ouvrant cette offre inédite aux collectivités locales. Ce type de prêt permet de créer un véritable cercle vertueux, et la Caisse d’Epargne en tant que premier financeur des collectivités locales se doit de les accompagner dans leurs ambitions sur les thématiques environnementales et sociales ».

Sami Boufetta, adjoint au maire de Bobigny, délégué aux finances et à la ville connectée : « Nous avons sollicité la Caisse d’Epargne Ile-de-France pour bénéficier du Prêt à Impact lors des prémices de la création. La connotation « à impact » de cet emprunt apporte une notion de challenge pour bénéficier de la bonification éventuelle. Nous avons sélectionné le critère de la mobilité décarbonée. Notre objectif est de verdir la flotte de la ville de 4% chaque année. Bobigny, qui est une ville dense, a été placée en ZFE (zone à faible émission) afin de lutter contre la pollution. En tant que collectivité locale, il nous semble important de montrer l’exemple aux habitants ».

• Les bons chiffres du BIOM pour Bobigny

La ville de Bobigny a choisi d’utiliser l’indicateur Biom, du nom de l’agence de notation du même nom, afin de mesurer et valoriser les retombées positives de ses activités sur le développement durable de son territoire. Avec un taux de 82 %, Bobigny se classe au-dessus d’autres collectivités évaluées dont la moyenne s’établit à 77%. Ce taux représente ainsi l’effort de la ville de Bobigny à soutenir l’économie et la qualité de vie du territoire. (22.01.2020).