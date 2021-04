Il s’agit de la 3ème transaction émise dans le cadre du programme d’émission sociale du groupe. Ce programme est destiné exclusivement au financement des hôpitaux publics français et a été récompensé à 8 reprises par la presse spécialisée.

Le niveau de spread sur cette opération est le plus faible constaté, quelle que soit la maturité, pour CAFFIL depuis janvier 2018 et pour une émission Covered Bond Benchmark française depuis Septembre 2018.

Le livre d’ordres a atteint EUR 1,5 Mrds d’ordres, soit un taux de sursouscription de x2. La participation de 60 investisseurs permet une très bonne diversification tant géographique qu’institutionnelle.

Enfin, cette émission affiche sa forte spécificité de placement avec plus de 51% alloué auprès de portefeuilles ESG et d’investisseurs ESG.

« En tant que premier prêteur aux hôpitaux publics de France, nous sommes fiers de contribuer activement au financement de ce secteur, dans ce contexte de pandémie. Cette troisième transaction sociale du groupe SFIL a reçu un accueil extrêmement positif avec la participation de 60 investisseurs differents et EUR 1.5 milliards d’ordres. A tous points de vue, valeur relative contre la courbe des swaps, contre l’OAT ou montant de la prime d’émission, cette transaction a bénéficié des meilleures conditions de financement de nos 3 émissions sociales et de façon significative. » indique Philippe Mills, Directeur Général de SFIL et président du Conseil de Surveillance de CAFFIL.