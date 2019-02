La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes (CARCDSF) a sélectionné, au terme d’un appel d’offres restreint, Eiffel Investment Group pour gérer un fonds dédié de dette privée.

Le fonds est doté de 100 M€. Il interviendra en dette privée, senior, sur des PME ou ETI françaises ou européennes. A terme il vise à financer plus d’une trentaine de transactions.

Le fonds pourra intervenir seul, aux côtés d’autres fonds (notamment gérés par Eiffel Investment Group), ou de banques.

Pour organiser son appel d’offre restreint, la CARCDSF a été assistée par Hexagone Conseil.

Pour Patrice Ronceret, Directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes (CARCDSF), « ce fonds contribue à diversifier les placements de la CARCDSF dans l’intérêt de ses mandataires, et vise à procurer un rendement régulier avec un risque maîtrisé. Eiffel Investment Group a su, au terme d’un process compétitif, nous convaincre de la pertinence de son approche et nous nous réjouissons de travailler avec leur équipe ».

Pour Fabrice Dumonteil, Président directeur général d’Eiffel Investment Group, « obtenir la confiance d’un investisseur réputé et exigeant comme la CARCDSF, et de son conseil Hexagone Conseil, est un motif de fierté pour l’équipe d’Eiffel Investment Group ; nous nous réjouissons vivement du lancement de ce fonds dédié qui vient renforcer notre capacité d’impact en faveur des PME, de la croissance et de l’emploi ».